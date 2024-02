Primeiro final de semana de fevereiro tem mais de 15 blocos em Campina

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), reforçou as informações do calendário do primeiro final de fevereiro do Campina Folia 2024, que segue reunindo foliões em seu pré-carnaval.

Mais de 15 eventos, blocos e manifestações carnavalescas acontecerão na cidade nesse período, celebrando a continuidade da programação. O Campina Folia, que teve início no dia 21 de janeiro, seguirá até o dia 25 de fevereiro com aproximadamente 50 atrações.

Neste final de semana, as comemorações serão iniciadas na sexta-feira (2), às 18h, com o Bloco ‘Arrasta Axé’, no Museu dos Três Pandeiros.

No sábado (3), será o dia do tradicional Bloco ‘Foliões do Ferro’, com concentração na Avenida Getúlio Vargas, a partir das 14h.

Já no domingo (4), oito blocos e eventos acontecerão na cidade, a exemplo do ‘Cangerê’ com concentração a partir das 15h, na Estação Velha.

Nos dias 3 e 4 de fevereiro, Campina também será palco dos desfiles das escolas de samba, bois e alas ursas que integram o calendário do Carnaval Tradição.

A celebração acontecerá na Rua João Lélis, no bairro do Catolé, nas proximidades da Escola Normal, a partir das 17h.

Confira a programação deste fim de semana:

02/02 – Bloco Arrasta Axé

02/02 – Bloco Desabonados do Inconsciente

03/02 – Os Foliões do Ferro

03/02 – Carnaval do Burgiff

03/02 – Bloco Leões Na Folia

03/02 – Farofa na Praia de Campina

03 e 04/02 – Associação Campinense das Escolas de Samba e Troças Carnavalescas (Carnaval Tradição)

04/02 – Bloco Perú na mão

04/02 – Bloco Doidaliscas do Oriente

04/02 – Bloquinho da Haus

04/02 – Viva Folia

04/02 – Cangerê

04/02 – Segura o Baque

04/02 – Oscar Diesel – Medalha de Ouro

04/02 – CarnaBike

04/02 – Bloco do Caju.