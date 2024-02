Plataforma de streaming que reúne filmes da Paraíba é lançada

Com apoio integral do Governo do Estado, que participou do projeto por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult-PB) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq-PB), foi lançada na noite dessa quarta-feira (31), em evento realizado no Cine Bangüê, a plataforma Aruandaplay, uma iniciativa dos organizadores do Fest Aruanda e que contou ainda com a parceria da produtora Balandeira Arte & Films.

A plataforma passa a ser assim o primeiro serviço de streaming paraibano e tem a missão de reunir e disponibilizar gratuitamente longas e curtas metragens que são representativos para o audiovisual local.

Esta é a segunda versão da Aruandaplay. Criada originalmente em 2020, tinha como objetivo inicial promover o Fest Aruanda de forma remota, por causa da pandemia de Covid-19 que forçava naquela época o isolamento social da população.

Passados os anos, contudo, os idealizadores da plataforma pensaram em ampliar a proposta e, sob o slogan “Do Nordeste para o Mundo”, lançaram a Aruandaplay agora como streaming.

“Estamos disponibilizando uma plataforma que vai servir como uma janela do audiovisual paraibano e nordestino para o mundo. Reunimos as obras referenciais do cinema paraibano e estamos dando um importante espaço de exibição aos curtas-metragens”, comemorou o professor Lúcio Vilar, fundador do Fest Aruanda e idealizador da plataforma.

Ele destacou diálogos que está travando com outros estados da região, por intermédio do Consórcio Nordeste, de forma que com o tempo filmes de outros estados nordestinos se somarão à plataforma Aruandaplay.

“As conversas já estão muito avançadas com Pernambuco e Sergipe, mas vamos dialogar com outros estados”, comentou ele, diante de uma plateia que reunia diferentes gerações de diretores, atores e roteiristas do cinema da Paraíba.

Em meio ao evento, Josemberg Pereira, que é secretário executivo do Fundo de Incentivo a Cultura da Secult-PB, destacou principalmente a parceria do Estado com o festival de cinema.

Ele disse ser missão fundamental da Secretaria de Estado da Cultura apoiar qualquer iniciativa que divulgue a cultura paraibana em suas diversas linguagens.

“A Secult-PB estará sempre à disposição do Fest Aruanda e de qualquer outra iniciativa cultural. O que estamos vendo hoje com a Aruandaplay é uma forma eficaz de apresentar o cinema paraibano para o resto do mundo. Isso é uma janela de possibilidades que precisa ser estimulada sempre”, enfatizou.

Já Bia Cagliani, que é presidenta da Fundação Espaço Cultural (Funesc), relembrou os tempos duros da pandemia, quando todo o setor cultural precisou se reinventar, e ponderou que projetos de inovação continuarão a ser bem-vindos, principalmente quando permitirem que as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura continuem a viver de suas produções. E isso, segundo ela, passa invariavelmente pela visibilidade daquilo o que foi produzido. “Cultura também é trabalho. Gera renda, emprego, envolve toda uma cadeia produtiva”, pontuou.

Por fim, Rangel Júnior, presidente da Fapesq-PB, se mostrou empolgado com a parceria que fez sair do papel um “trabalho de inovação voltado para o mundo das artes”. E enfatizou que cultura e educação devem andar sempre juntas. “Onde não chegar a cultura, é porque não chegou a educação”, resumiu.

A plataforma Aruandaplay já possui filmes de outras edições do Fest Aruanda e ganhou agora os 33 filmes que participaram das mostras competitivas do 18º Fest Aruanda, realizado em dezembro de 2023.

Além disso, conta com uma sessão exclusiva que reúne 20 curtas representativos do cinema paraibano e ainda com a Cinemateca Paraibana, com clássicos da cinematografia da Paraíba.

Para os próximos meses, o objetivo é ampliar o acervo de filmes paraibanos no catálogo e incluir também produções de outros estados do Nordeste.

Para ter acesso a todo esse conteúdo, basta acessar o portal www.aruandaplay.com.br e realizar um rápido cadastro. Instantaneamente, a pessoa se habilita a navegar por todos os filmes disponíveis.