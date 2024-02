O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença abre oficialmente a programação do Carnaval 2024 promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). O show será nesta quinta-feira (1º), a partir das 19h, no Ponto de Cem Réis, no Centro da capital paraibana. Além dele, também se apresentam Renata Arruda e Yuri Carvalho.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, destaca que a presença de Alceu fará toda diferença na abertura das prévias do Carnaval 2024. Segundo ele, a Prefeitura de João Pessoa seguiu um padrão de legitimidade artística, musical e cultural no nível de Margareth Menezes, que abriu a festa ano passado, para oferecer aos foliões pessoenses um evento formidável.

“Alceu Valença é uma referência nacional e internacional da música brasileira, sobretudo, quando se fala de Carnaval. Ano passado tivemos a cantora Margareth Menezes, atual ministra da Cultura, que fez uma abertura animada, forte, bonita, como todo Carnaval deve ser. Este ano não poderia ser diferente”, destaca Marcus Alves.

Alceu apresentará o show ‘Bicho Maluco Beleza’, que inclui no repertório frevos, maracatus e cirandas. “Caia por Cima de Mim”, “Bom Demais”, “Diabo Louro”, “Anunciação”, “Belle de Jour” e “Girassol”, além das versões em frevo de “Tropicana” e “Táxi Lunar”, são alguns dos sucessos esperados para a noite.

As prévias do Carnaval 2024 promovidas pela Prefeitura de João Pessoa terão algumas novidades. A principal delas é o novo formato da Via Folia, que compreende a Avenida Epitácio Pessoa, por onde desfilam a maioria dos blocos de Carnaval em João Pessoa.

Com a instalação do Comitê Via Folia, sancionada por lei ano passado pelo prefeito Cícero Lucena, foi possível reunir associações, blocos, secretarias municipais, Ministério Público e Polícia Militar para construir, de forma coesa, uma festa democrática.

“Garantimos um processo de organização maior do corredor da Via Folia, uma decoração mais característica, novos camarotes, haverá cercamento e a revista de foliões. Essa estratégia de segurança pública vai ficar a cargo da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana”, explica o diretor executivo da Funjope.

Outros blocos

Além da abertura oficial do Carnaval 2024, outros blocos desfilam pelas ruas da Capital nesta quinta-feira. São eles: Confete e Serpentina, Anjo Azul, A Cueca, Folia Cidadã, Bloco do Pinguim e Piratas dos Bancários.

Carnaval Tradição

Os desfiles oficiais do Carnaval Tradição serão nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. As apresentações acontecem na Avenida Duarte da Silveira (Beira Rio), sempre a partir das 18h.

No sábado (10), desfilam seis tribos indígenas e seis clubes de frevo. No domingo (11), serão quatro tribos e três clubes de frevo, esquentando a avenida para a entrada das quatro escolas de samba. A programação segue na segunda-feira (12), com o desfile das ala ursas.

A programação completa do Carnaval 2024 promovido pela Prefeitura de João Pessoa pode ser acessada no link: Carnaval de João Pessoa 2024 (joaopessoa.pb.gov.br).