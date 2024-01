Uma pesquisa da Booking.com revelou que para 78% dos viajantes brasileiros ter uma cultura diferente é um fator importante na hora de escolher um destino.

Pensando nisso, a plataforma fez uma lista com as principais festas culturais do Brasil e destaca o Maior São João do Mundo, de Campina Grande, como um desses eventos.

Segundo a plataforma, o São João de Campina Grande, na Paraíba, “é uma das maiores festas juninas do Brasil, conhecida por sua grandiosidade, diversidade de atrações e preservação das tradições culturais nordestinas, que acontece em junho. Durante o mês inteiro de festa, o Parque do Povo se transforma em um verdadeiro arraial, com decoração temática, barracas de comidas típicas, quadrilhas e palcos para apresentações musicais”.

Recentemente, a cidade sede do Maior São João do Mundo despontou em pesquisa do Ministério do Turismo (MTur) entre os 15 destinos mais balados do país que os brasileiros têm o maior interesse em visitar em 2024.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, expressou sua satisfação com o reconhecimento.

“Esse resultado é prova do esforço que temos feito durante todo o ano nos setores turísticos, por meio da promoção e divulgação do Destino Paraíba nos eventos nacionais e internacionais”, comenta.

A secretária estadual de Turismo, Rosália Lucas, também ressaltou a grandiosidade dos festejos juninos que movimentam toda a economia da cidade e regiões.

“O São João de Campina Grande é mais do que uma festa, é uma expressão da nossa cultura e um importante motor econômico para a região. Temos cada vez mais que reforçar a importância de eventos como este para a diversidade e riqueza cultural do Brasil”, afirmou.