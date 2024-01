Governador confirma sétima edição do Festival de Música da Paraíba

O maior evento da música autoral paraibana, o Festival de Música da Paraíba acontecerá entre os meses de maio e junho de 2024.

O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (29) pelo governador João Azevêdo, durante o programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara.

“Mais um Festival e não tenho dúvida que será outro grande sucesso. Espero que seja tão grande como foram os outros Festivais. O Festival é a cereja do bolo musical paraibano a cada ano”, ressaltou o governador, que anunciou uma novidade para este ano: a ampliação dos homenageados.

Tradicionalmente, nas seis edições anteriores, foram realizadas homenagens a grandes nomes da música paraibana. Zabé da Loca, Jackson do Pandeiro, Sivuca, Marinês, Genival Macedo e Zé do Norte foram, nesta ordem os artistas que tiveram suas carreiras celebradas até aqui. Este ano o evento revisitará a carreira e obra do compositor José Marcolino, paraibano de Sumé, quando a cidade ainda era distrito e se chamava São Tomé.

E contará também com a surpresa de homenagear um artista em vida. O anúncio do nome será feito em breve pelo próprio governador João Azevêdo.

“Quem nunca dançou, se embalou ao som de ‘Sala de Reboco’?”, perguntou João Azevêdo ao anunciar o homenageado. É do caririzeiro Zé Marcolino este que é um dos maiores clássicos do Mestre Luiz Gonzaga, talvez um dos maiores símbolos do forró.

A sétima edição do Festival de Música da Paraíba terá inscrições abertas no dia 6 de fevereiro, se estendendo por 30 dias, até 6 de março. As informações completas sobre o 7º Festival de Música da Paraíba podem ser conferidas, nos próximos dias, no edital que será publicado no Diário Oficial da União.

As eliminatórias, como tem sido tradição no evento, ocorrerão na cidade de origem do homenageado (Sumé), nos dias 31 de maio e 1º de junho. Já a finalíssima está prevista para ocorrer no dia 8 de junho, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, em João Pessoa.

Estrutura – O Festival de Música da Paraíba 2024 vai disponibilizar R$ 30 mil em premiações distribuídas em cinco categorias: 1º lugar; 2º lugar; 3º lugar; Melhor intérprete; Votação popular (internet).

Serão 30 selecionados para a fase eliminatória e 14 para a finalíssima. Todo o trabalho de escolha dos classificados é feito por jurados independentes, especialistas em música e de outros estados.

História – O Festival de Música da Paraíba é a maior vitrine da música autoral paraibana. Transmitido por streaming e rádio tem alcance ilimitado e serve como um grande vetor para escoar e amplificar a arte produzida no estado.

Nas seis edições anteriores o Festival de Música da Paraíba teve mais de 1.200 músicas inéditas inscritas e quase 200 apresentações destas ao vivo, entre eliminatórias e finais. Já foram distribuídos mais de R$ 150 mil em prêmios.

O evento é uma realização intersetorial do Governo da Paraíba, envolvendo a Empresa Paraibana de Comunicação, Fundação Espaço Cultural da Paraíba e Secretaria de Estado da Comunicação Institucional.