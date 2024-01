Abrindo oficialmente a programação do Campina Folia 2024, o Baile de Máscaras de Campina Grande foi destaque de público e diversão na noite da última sexta-feira, 26.

Promovido pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), o evento foi realizado no Clube Campestre e embalou os foliões com muito frevo, marchinhas e axé.

O Clube Campestre reviveu os antigos bailes onde o público, que abraçou o evento com as mais diversas fantasias, celebrou o Carnaval com animação e entusiasmo, aproveitando as grandes atrações.

A noite teve início com a centenária Filarmônica Epitácio Pessoa, que levou muito frevo e colocou os foliões para dançar. Em seguida, as marchinhas foram cantadas na voz de Adília Uchôa, rememorando os antigos carnavais.

Em seguida, o cantor Fernando Alves manteve a animação do público presente e, logo após, Alexandre Tan “comandou” a diversão no Baile de Máscaras.

Continuando a noite, o evento foi “tomado” pelo Swing Campina, projeto da Secretaria de Esporte e Lazer (Sejel), que colocou o público para dançar as mais diversas músicas, desde o axé até o funk.

Logo após, o grupo Os Três do Nordeste subiu ao palco tocando muito frevo, entrando no clima de Carnaval e agitando os foliões. Dando continuidade ao Baile, o “Boi Valente”, juntamente com a Escola de Samba Bambas do Ritmo, “invadiram” a pista, mostrando a magia e alegria do Carnaval Tradição da Rainha da Borborema.

A noite contou ainda com o concurso de fantasias, divertindo os presentes. O Rei e a Rainha do Baile comandaram a “competição”, chamando cada participante para desfilar na pista de dança, onde o público aplaudiu os seus candidatos preferidos. O participante mais aclamado da noite, Mattheus Alexandre, levou o troféu de melhor fantasia para casa e distribuiu simpatia no evento.

A festa foi encerrada com muito axé e música boa, com o show dos cantores Érika Marques e Augusto Arruda, que entoaram clássicos da música baiana, além da cantora Stella Alves, que levou muito frevo ao Baile de Máscaras.

Evento beneficente

Assim como no ano anterior, o Baile de Máscaras de Campina Grande manteve o caráter beneficente, onde o folião que participou do evento trocou a pulseira de entrada por um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade da cidade, que serão divulgadas em breve.

