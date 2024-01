Funjope lança editais de incentivo para montagem da Paixão de Cristo

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) lançou dois editais de chamamento público para os espetáculos da Paixão de Cristo 2024.

Um deles é de incentivo à montagem de espetáculos da Paixão de Cristo nos bairros e o outro se refere à seleção de atores, atrizes e figurantes para composição do elenco do espetáculo promovido pela Prefeitura de João Pessoa no Adro do Centro Cultural São Francisco.

As inscrições estão abertas até o dia 9 de fevereiro exclusivamente pela plataforma ‘JPCultura’ no endereço eletrônico https://jpcultura.joaopessoa. pb.gov.br/, onde o candidato deve preencher o formulário e enviar a documentação exigida nos editais.

Para conferir o edital da Paixão de Cristo nos bairros acesse o link https://transparencia. joaopessoa.pb.gov.br/#/ licitacoes?id=9035.

Já o edital para seleção de atores, atrizes e figurantes do espetáculo Paixão de Cristo, o link é https://transparencia. joaopessoa.pb.gov.br/#/ licitacoes?id=9034.

“Esses editais fazem parte de um tipo muito especial de ação da Funjope, porque atendem a um segmento muito importante, que é o do teatro. Estamos garantindo o planejamento para a realização da Paixão de Cristo, um espetáculo realizado há três anos no Adro do Centro Cultural São Francisco e que a população prestigia, com plateia de geralmente 10 mil pessoas por apresentação. São envolvidos cerca de 55 atores e atrizes, mais a parte técnica, além de profissionais da música e da dança, de maneira que, ao encenar a Paixão de Cristo, o teatro e os artistas da cidade são fortalecidos”, ressaltou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

Espetáculo Paixão de Cristo – No edital para seleção de elenco que se apresentará no espetáculo Paixão de Cristo, os interessados em participar devem ser maiores de 18 anos e comprovarem experiência mínima de três anos, que apresentem habilidades para interpretação teatral e/ou circense e/ou habilidade para o canto.

O processo de seleção acontecerá em duas etapas. A primeira delas é a análise de documentação, currículo e material enviado dentro do período de inscrições e a segunda etapa será a audição presencial, no Teatro Lima Penante, de acordo com as orientações publicadas no edital. Este ano, os cachês variam entre R$3 mil e R$8 mil. Os ensaios acontecem em março.

Dentre as vagas para o elenco estão reservadas 20% para atores e atrizes negros e negras e 10% para atores e atrizes indígenas, LGBTQIAPN+ e PCD.

Paixão de Cristo nos bairros – Serão selecionadas dez propostas de espetáculos cênicos que se apresentarão durante a Semana Santa nos bairros da Capital. O valor total do edital é de R$ 100 mil. O objetivo é incentivar a cultura nas comunidades, promover a melhoria e manutenção dos espetáculos, gerando trabalho e renda, impulsionando a economia local.

“Estamos ano a ano aumentando os recursos destinados ao edital voltado para os polos nos bairros, o que é muito significativo para todos nós, fortalecendo o movimento de bairros, nas comunidades, comunidades religiosas e igrejas da cidade”, destacou Marcus Alves.

Conforme o edital, podem se inscrever grupos representados por pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de João Pessoa, que comprovem efetiva atuação de no mínimo dois anos. Cada proponente só pode inscrever uma proposta.

Das vagas, duas serão destinadas a espetáculos de diretores negros ou de coletivos dirigidos por pessoas negras; duas para produções de diretores LGBTQIAPN+ ou de coletivos dirigidos por pessoas LGBTQIAPN+; uma vaga será destinada a pessoa ou coletivos de pessoa com deficiência (PCD); e cinco vagas de ampla concorrência.

Mais informações sobre os dois editais poderão ser obtidas pelo telefone (83) 3213-4406 ou e-mail [email protected].