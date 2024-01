Forró Verão se encerra em João Pessoa com shows neste sábado

O primeiro Festival Forró Verão do Brasil promete repetir o sucesso de público no encerramento da festa, que acontece neste sábado (27), a partir das 19h, no Busto de Tamandaré. Os shows ficam por conta de Waldonys, Cavaleiros do Forró, Douglas Pegador e Banda Encantu’s. Nas três edições do evento, o público lotou as areias da Praia de Tambaú.

A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), apostou na boa música tocada por nomes que são referência no ritmo que é a cara do Nordeste.

“A gente chega na última noite do Forró Verão com a certeza que esse projeto já nasceu consolidado. Foi muito bem aceito por toda a população de João Pessoa, pelos turistas, pelo comércio ambulante, hotéis, bares e restaurantes. Enfim, todos os setores produtivos da cidade nos relatam que o evento trouxe um movimento econômico mais intenso no mês de janeiro para todos os segmentos, além de promover diversão e entretenimento para as pessoas”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

“O prefeito Cícero Lucena nos estimulou a promover o Forró Verão e a gente encerra esse ciclo de shows de janeiro com essa multidão majestosa em torno do nosso palco, que abrigou e vai abrigar grandes nomes do nosso forró paraibano e brasileiro. Então, a cada noite, o que a gente via era uma sucessiva onda de pessoas aderindo ao nosso projeto. Isso é maravilhoso”, complementou Marcus Alves.

Nas três edições do evento subiram ao palco do festival grandes referências do forró, com destaque para os shows de Flávio José, Santanna, Dorgival Dantas, Amazan, Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, Os 3 do Nordeste, entre outros.

“O Forró Verão se consolida como um marco das nossas atividades durante o verão e a partir de agora vamos trabalhar para que ele permaneça no nosso calendário anual, porque é um momento muito importante para a cidade de João Pessoa receber o turista com uma grande programação de cultura e de arte e garantir ao pessoense a possibilidade de diversão no seu período de descanso, que é o período de férias”, disse.

União de forças

O sucesso de público do festival é resultado do esforço concentrado e da dedicação de muitas pessoas que fazem parte da atual gestão municipal. As ações para viabilizar o Forró Verão envolveram as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Comunicação (Secom), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP); além da parceria com o Governo do Estado por meio da atuação dos efetivos das Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros.