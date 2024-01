Prévias do Carnaval Tradição agitam foliões em bairros de JP

As prévias do ‘Carnaval Tradição’ agitam os foliões dos bairros Roger, Mandacaru e Rangel no seu último final de semana de apresentações, a partir das 19h.

As agremiações, escolas de samba, ala ursas, tribos indígenas, clubes de orquestras e outras manifestações tradicionais da cultura popular desfilam nesta sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28).

A programação faz parte do Carnaval 2024, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). A folia se estende até o dia 12 de fevereiro.

“As nossas prévias de carnaval são um momento especial para o Carnaval Tradição porque é quando as agremiações conseguem já ir mobilizando os bairros, as comunidades para o envolvimento no carnaval. Eles já testam algumas fantasias, no caso das escolas de samba testam os seus enredos, as ala ursas e as tribos indígenas também se fortalecem. Então, é um momento muito especial”, afirmou Marcus Alves, diretor executivo da Funjope.

“A gente tem observado que em cada bairro as pessoas se mobilizam em torno do carnaval. O Carnaval Tradição tem muita força. A Prefeitura de João Pessoa, a Funjope, estimulam e acolhem essa festa porque ela faz parte da nossa história e da nossa memória”, destacou Marcus Alves.

Nesta sexta-feira (26) o desfile será na Rua Juiz Gama e Melo com Rua da Saudade, no bairro do Roger. Na avenida, duas Ala Ursas (ou La Ursas) do bairro do Roger – Ala Ursa ‘Sem Lenço Sem Documento’ e ‘Urso Gavião’ do Roger farão a festa.

Também irão participar da folia o Clube São Rafael Frevo e Folia; Tribo Indígena Pele Vermelha, do Cristo; Escola de Samba Unidos do Roger; Clube do Frevo Sai da Frente Dona Emília; Tribo Indígena Tupi Guarani de Mandacaru e Escola de Samba Império do Samba do Roger.

No sábado (27) a animação toma conta do Porto de João Tota, no bairro de Mandacaru com desfiles de Ala Ursa Branco e Cia, Tribo Indígena Tupinambás, Ala Ursa Celebridade; Escola de Samba Pavão de Ouro; Tribo Indígena Tupi Guarani e Ala Ursa Selvagem.

Já no domingo (28), na Avenida Souza Rangel (em frente à sede da Tribo Indígena Ubirajara), no bairro Rangel tomam conta da avenida a Ala Ursa Amigo e Batucada; Ala Ursa Branco do Treze de Maio; Clube do Frevo Bandeirantes da Torre; Tribo Indígena Ubirajara do Rangel; Escola de Samba Acadêmico do Ritmo; Clube do Frevo Piratas de Jaguaribe e Tribo Indígena Tabajara.

Confira a programação completa no link:

joaopessoa.pb.gov.br/destaques/carnaval2024