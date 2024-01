O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), garantiu que a obra de expansão do Parque do Povo vai ficar pronta a tempo do São João deste ano.

Ele disse que a requalificação do Parque Evaldo Cruz e a expansão do Parque do Povo fazem parte de um sonho antigo da cidade.

“A primeira fase vai ser concluída até maio e será utilizada já na edição do Maior São João do Mundo”, comentou.

De acordo com o prefeito, a Arte Produções vai continuar como responsável pela organização do Maior São João do Mundo em 2024. Também frisou que a empresa promete realizar uma festa de muita grandeza.

“O São João de Campina, desde o ano passado, não gasta um real da prefeitura. Terminamos com um saldo positivo de mais de R$2 milhões”, disse.

Sobre as atrações deste ano, o prefeito frisou que o lançamento da programação do São João será anunciada já no começo de março.

A festa terá início no dia 29 de maio e irá até o dia 31 de junho, somando 30 das de festa.

“Vem muita coisa boa. Como no ano passado conseguimos trazer grandes artistas, mas preservando o apego à nossa história”, pontuou.