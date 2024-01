Janeiro está chegando ao fim e com o encerramento do mês começam as prévias de carnaval de Campina Grande que, no sábado, dia 27, já recebe o desfile do bloco Zé Pereira, um dos mais tradicionais da cidade.

Para animar os foliões, a organização preparou uma feijoada, a partir do meio-dia, no antigo Miúra, na estação velha, sede do bloco.

Um dos coordenadores do Zé Pereira, o jornalista Astrogildo Pereira, falou à reportagem da Caturité FM, sobre a expectativa para a festa e deu detalhes dos horários para concentração e saída e encerramento do desfile.

– Estamos nos preparativos para o desfile do bloco Zé Pereira. A nossa concentração será às 15h, mas antes, às 12h teremos uma feijoada para os foliões. É um bloco tradição, que existe há mais de quarenta anos e agrega toda a família. A expectativa é fazer um grande desfile no reduto do miúra, na estação velha, às 17h com encerramento às 20h. Teremos duas orquestras de frevo, o Som da Praça e Jovens da Borborema, embalando os foliões do Zé Pereira – salientou.

Astrogildo informou também que as camisas estão serão entregues a partir das 10h desta sexta-feira (26) e que as vendas dos abadás ainda estão ocorrendo nos pontos de venda: Banca da Suane, Bar do Genival, Bar do Anacleto, Gil Celulares e na sede do bloco.