João Pessoa: Bloco Imprensados divulga pontos de vendas de kits

Os kits do bloco Imprensados 2024 começam a ser vendidos nos pontos físicos a partir desta quarta-feira (24), em João Pessoa. O valor do kit unitário é R$ 30 e na compra de dois kits, sai por R$ 50. O kit contém 1 abadá, 1 porta-latas personalizado, 1 abanador e 4 vale-bebidas, que poderão ser trocados por cerveja ou refrigerante no dia do evento.

Os vouchers estarão disponíveis nos pontos de venda a partir desta quarta-feira (24). Os interessados podem solicitar mais informações sobre vendas e formas de pagamento pelo telefone/WhatsApp 83 986761658.

O bloco Imprensados sairá no dia 3 de fevereiro, com concentração na Praça Rio Branco, a partir das 14h, dentro da programação do Folia de Rua. As atrações confirmadas são Yuri Carvalho, grupo Conceito A e Orquestra de Frevo.

A vice-presidente da API-PB, Karla Alencar, disse que a expectativa é de que os kits sejam vendidos rapidamente, pois o bloco é um dos mais tradicionais e animados da cidade.

“O Imprensados é uma festa que reúne jornalistas, comunicadores e o público em geral, em um clima de alegria e confraternização. Esperamos que todos aproveitem e se divirtam com responsabilidade”, afirmou.

Confira os pontos de venda físico:

– Sede da API-PB;

– Lojas Mioche (Manaíra Shopping, Mangabeira Shopping e Tambiá Shopping);

– Pizzaria Capitão Farinha, em Jaguaribe;

– Casa Kids, no Shopping Parahyba Mall.