Sesc Paraíba abre inscrições para o Bora com o Sesc

As inscrições para as duas primeiras edições de 2024 do projeto Bora com Sesc foram iniciadas nesta semana. A primeira excursão, que acontece dos dias 20 a 24 de março, será para as cidades de Maceió e União dos Palmares (AL). Já na Semana Santa, dos dias 26 a 31 de março, Salvador (BA) será o destino escolhido.

O programa disponibiliza viagens para destinos nacionais com preços acessíveis. No total, são oferecidas 44 vagas por viagem. Trabalhadores do comércio e dependentes; e conveniados possuem descontos nos pacotes, que incluem transporte, hospedagem, alimentação e passeios. Crianças que possuem 5 anos ou menos não pagam, e as com idade entre 6 e 10 anos pagam metade.

Em Maceió, os viajantes poderão conhecer alguns dos principais pontos turísticos e desfrutar das belas praias da região, além de conhecer um pouco da rica história e tradição do lugar. A capital baiana, conhecida pelas belas praias, rico patrimônio cultural e influências afro-brasileiras na música e culinária, será o segundo destino contemplado pelo projeto.

INSCRIÇÕES

Os interessados podem fazer o agendamento diretamente com a equipe do Turismo Social do Sesc Paraíba, através dos telefones (83) 3219-3403, (83) 3213-3404 ou (83) 9 9921-9106 (WhatsApp).

PROGRAMAÇÃO COMPLETA PARA 2024

DESTINOS NA PARAÍBA

14 de abril – Bananeiras (PB)

19 de maio – Alagoa Grande (PB) – Experiências Quilombolas

02 de junho – Cabaceiras (PB) – Festa do Bode Rei

09 de junho – São Miguel do Itaipú (PB) – Engenho Maravalha

07 de julho – Santa Rita (PB) – Forte Velho

29 de setembro – Dona Inês (PB) – Trilha Quilombola

13 de outubro – Natuba (PB) – Vale das Uvas

17 de novembro – Araruna (PB) – Pedra da Boca

DESTINOS NACIONAIS

20 a 24 de março – Maceió e União dos Palmares (AL)

26 a 31 de março – Salvador (BA)

15 a 21 de julho – Pantanal (MT)

22 a 25 de agosto – Sirinhaém (PE)

06 a 08 de setembro – São Miguel do Gostoso (RN)

07 a 10 de novembro – Garanhuns (PE)