Centro Cultural abre matrículas para alunos novatos com 700 vagas

A Secretaria de Cultura de Campina Grande, através do Centro Cultural Lourdes Ramalho, está com 700 vagas em aulas de dança, pintura, música e outras modalidades artísticas disponíveis de forma gratuita.

Os interessados em aprender uma nova atividade ou desenvolver as habilidades devem ficar atentos, pois o período de matrícula já começou.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, o coordenador Bruno Gledson, explicou quais as modalidades estão disponíveis.

– São 700 vagas entre aulas de dança do ventre, balé, danças urbanas, violão, acordeon, teatro, pintura em tela, entre outros. Esse ano tem aulas a partir dos cinco anos de idade – detalhou.

As matrículas acontecem de forma presencial, totalmente gratuitas, no Centro Cultural Lourdes Ramalho, na Rua Paulino Raposo S/N, na lateral do Parque do Povo.

Para efetuar a matrícula é necessário levar documento de identidade, comprovante de escolaridade e documentos pessoais e documentos do responsável, caso seja menor de idade, além de comprovante de residência e duas fotos 3×4.

Caso ainda haja dúvidas, o interessado pode entrar em contato através do telefone (83) 3343-1523.