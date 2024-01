Bloco da Saudade homenageia criador do carnaval de Campina Grande

O Bloco da Saudade desfila neste sábado (27) pelas ruas de Campina Grande em uma saudação aos antigos carnavais da cidade. A programação gratuita começa a partir das 15h na Casa Memorial Severino Cabral, na Rua Getúlio Vargas, nº 344, centro.

Este ano o bloco vai homenagear Neco Bello, empresário responsável por organizar no século XIX as primeiras festas do carnaval de rua em Campina Grande.

De acordo com Eneida Agra Maracajá, idealizadora do Bloco da Saudade, “Neco Bello fazia um carnaval financiado do próprio bolso. Na época, ele viaja até Recife a cavalo para comprar todas as alegorias e o que fosse necessário para os carros alegóricos.

Ele tinha um bloco chamado “Os Caiadores” que competia com o bloco do prefeito Cristiano Lauritzen, que era o bloco “Beija Flor”. E era uma disputa sadia, porque cada um ficava na expectativa de qual era o mais bonito, qual trazia mais novidades”.

Na concentração, a partir das 15h, o público vai prestigiar o show “Bloco da Saudade em Mim” do cantor campinense Alexandre Tan.

O artista vai cantar as tradicionais marchinhas de carnaval e apresentar uma canção em homenagem a Neco Bello, criada na década de 1990 pelo Palhaço Carrapeta.

Após o show, o bloco sairá em desfile pelas ruas da cidade acompanhado por orquestras a partir das 17h. Este ano, o abre-alas será formado por 16 bailarinos profissionais fantasiados com personagens que remetem às festas de carnaval.

Os foliões sairão do Memorial Severino Cabral em cortejo pelas ruas das Buninas, Marquês do Herval, Avenida Marechal Floriano Peixoto, Rua Irineu Joffily, fazendo o contorno pelo Cine Capitólio com destino à Praça da Bandeira, local escolhido para a finalização do trajeto dos brincantes da saudade.

Além de levar alegria e entretenimento para os campinenses, o evento criado há 32 anos tem ainda o compromisso com a memória coletiva. Segundo a sua idealizadora, “o bloco não tem o nome de Saudade para viver do passado e da saudade do passado. Ele também faz memória, porque a memória fica na gente e também no coração. E é essa memória que faz a história e tem que ser preservada. O Bloco da Saudade trabalha não só a memória, mas também o carnaval dentro das artes e dentro das ciências como manifestação do povo e patrimônio imaterial da cultura brasileira”, explicou Eneida.

O Bloco da Saudade foi criado em 1991 pelo Solidarium – Instituto de Arte, Cultura e Cidadania, como mais uma atividade que integra o Festival de Inverno de Campina Grande, e tem como proposta fazer o resgate dos antigos carnavais da cidade. Este ano, o desfile do bloco acontece com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo e o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Gráfica Artexpress e Grupo Alerta.