Um dos mais tradicionais blocos de Campina Grande, o Bloco da Saudade celebra os seus 33 anos e deve desfilar no próximo sábado, dia 27, com show do cantor Alexandre Tan.

O bloco revive os antigos carnavais, com marchinhas, alegria e a saudade dos tempos passados, em que a folia era quem comandava as festas de momo.

Uma das cofundadoras do bloco, a professora Eneida Agra Maracajá (foto), conhecida pelo seu ativismo cultural, falou à reportagem da Rádio Caturité FM (104.1), sobre o surgimento do bloco.

– O bloco surgiu de uma brincadeira em 1991 quando havia Micarande e alguns artistas de reuniram e brincaram com a ideia. Então, a ideia virou o Bloco da Saudade e o bloco virou projeto e nós ocupamos o Beco 31 [rua no centro da cidade] e hoje estamos com três décadas – contou.

Ela também ressaltou a importância do bloco para o cenário cultural, educacional e artístico da cidade de Campina Grande.

A concentração do bloco será realizada a partir das 15h, do dia 27, em frente ao Memorial Severino Cabral, na rua Getúlio Vargas, e às 17h sai em desfile pelas ruas centrais da cidade encerrando na Praça da Bandeira.

Ouça aqui a entrevista completa.