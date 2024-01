Sesc Publica traz Rodrigues de Lima na primeira edição de 2024

O Sesc Publica já faz parte do calendário anual dos projetos de artes visuais desenvolvidos pela instituição. A cada realização, o projeto documenta, de forma visual e com relatos biográficos, a trajetória profissional de um artista local.

Nesta primeira edição o Sesc traz o artista paraibano, Rodrigues Lima. A vernissage é aberta ao público e acontece na galeria de Artes Visuais do Hotel Sesc Cabo Branco, a partir das 19h, na sexta, dia 26.

Na abertura, Rodrigues também lançará um livro, o qual apresenta todo o catálogo de artes da carreira. A exposição ficará no local até o mês de março.

Intitulada “ Do alto da serra”, mais de 30 quadros do artista serão expostos para visitação que utiliza a arte para dar ênfase nas memórias afetivas da infância, utilizando frutas nativas e caminhos locais nas pinturas. José Iremar Rodrigues Comes, conhecido artisticamente como Rodrigues Lima, nasceu em 1974 – Itatuba – Paraíba.

Desde 1994, Rodrigues reside e trabalha na cidade de João Pessoa, onde se profissionalizou e consolidou sua carreira artística. Mestre em Ciências da Educação (UAA); Pós-graduando em Designer e Arquitetura de Interiores (UNIPÊ); foi aluno especial no Mestrado em Artes Visuais (UFPB/UFPE)e cursou Licenciatura plena em Educação Artística (UFPB).

Com várias exposições individuais e coletivas realizadas em diversas regiões do país, obras com importantes colecionadores do Brasil e do exterior, Rodrigues Lima tornou-se uma referência nas artes plásticas paraibanas.

Sesc Publica

Há mais de 70 anos, o Sesc atua na Paraíba com a promoção da cultura e a valorização dos artistas locais, destacando sua relevância na construção de uma sociedade mais crítica e comprometida, intelectualmente, com as transformações sociais.

Desta forma, a instituição entende a importância de registrar, de forma documental, a contribuição destes artistas para o cenário das artes visuais paraibanas.

É sob esta perspectiva que a instituição mantém o projeto Sesc Publica, fomento aos artistas visuais paraibanos que destaca os conceitos artísticos mais marcantes e sua importância no percurso histórico-cultural do nosso estado.

Integram os livros e exposições do Sesc Publica propostas em diversas linguagens das artes visuais: pintura, desenho, escultura, instalações, fotografias, entre outros. Ao longo de sua trajetória, o projeto já viabilizou a promoção e coletânea de obras de artistas como Hermano José, Tito Lobo, Clóvis Júnior, Flávio Tavares, Alice Vinagre, Alberto Lacet, Wilson Figueiredo, Gina Dantas e Antônio David.

Evento: Primeira edição de 2024 do Sesc Publica

Data de abertura: Sexta-feira, 26/01

Artista em destaque: Rodrigues Lima, nascido em 1974, Itatuba, Paraíba

Formação: Graduado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Paraíba

Temática da exposição: Memórias afetivas da infância, usando frutas nativas e caminhos locais

Local: Galeria de Artes Visuais do Hotel Sesc Cabo Branco, João Pessoa.

Horário de abertura: 19h

Exposição: Mais de 30 quadros de Rodrigues Lima

Duração da exposição: Até março

Lançamento de livro: Catálogo da carreira de Rodrigues Lima