O Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR), gerido pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), divulgou a data das matrículas para os alunos novatos.

A instituição receberá as inscrições a partir desta segunda-feira (22), encerrando no dia 2 de fevereiro ou até durarem as vagas.

Lembrando que o processo deve ser feito presencialmente, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h, 13h às 17h ou 18h às 20h. Aos que tiverem dúvidas sobre qualquer um dos passos basta telefonar para o 3343-1523 nos horários citados.

Para efetivar a matrícula é necessário apresentar 2 fotos 3×4, cópia do RG ou registro de nascimento, comprovante de residência atualizado, declaração escolar ou RDM. Para os estudantes menores de 18 anos também é necessário uma cópia do RG do responsável.

Algumas turmas têm particularidades, as intermediárias ou avançadas os estudantes passam por uma avaliação dos arte-educadores. Pessoas com deficiência ou com algum problema de saúde precisam encaminhar seus laudos.

Confira todo o detalhamento do curso, bem como os pré-requisitos para cada um deles clicando aqui

O Centro Cultural em 2024

Ao todo, o CCRL sediará 22 cursos, entre as mais diversas expressões artísticas, como dança contemporânea, balé clássico, danças populares, capoeira, sanfona, percussão nordestina, dentre outros. Unindo veteranos e novatos, mais de 1.600 vagas serão ofertadas este ano.