Tem bloco na rua no próximo sábado (27), em Campina Grande, com foliões especiais que tem uma paixão em comum: a Praça da Bandeira, um símbolo da cidade.

Os Foliões da Praça da Bandeira tem como slogan “concentra, mas não sai”, pois fazem s sua festa na própria praça, promovendo uma confraternização carnavalesca.

Em entrevista à Caturité FM, um dos idealizadores do bloco, o jornalista Josusmar Barbosa, explicou como surgiu a iniciativa.

– Nosso bloco nasceu na Praça da Bandeira, a praça mais charmosa, onde todo mundo já passou, no coração de Campina Grande. Lá existe uma confraria onde as pessoas se reúnem. O bloco tem como slogan ‘concentra, mas não sai’ porque a maioria dos foliões não tem mais pique para correr atrás do trio. A gente se concentra às 11h, dia 27, e teremos duas atrações: a orquestra Jovens da Borborema e Eli Santos e banda – destacou.

Segundo Josusmar, há espaço para várias gerações no bloco. “Tem ala dos trintões, quarentões, cinquentões, sessentões, setentões, oitentões e noventões”, brincou.