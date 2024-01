Arrasta Axé: Grupo de maracatu realiza desfile gratuito em Campina

A programação do Campina Folia, que celebra o pré-carnaval em Campina Grande, contará com o bloco Arrasta Axé, que existe desde 2018 e é promovido pelo grupo de maracatu Batuque Nagô.

O idealizador do evento, José Luan, explicou à reportagem da Rádio Caturité FM que o bloco surgiu com o intuito de confraternizar após as oficinas que são ministradas para ensinar a tocar os instrumentos do maracatu. A partir de então, o Arrasta Axé começou a fazer parte da programação do grupo.

Ele também falou sobre a programação deste ano que acontece no dia 2 de fevereiro, com concentração às margens do Açude Velho.

Veja em vídeo a entrevista completa:

