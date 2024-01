Multidão lota as areias da Praia de Tambaú no Festival Forró Verão

O Festival Forró Verão, em João Pessoa, atraiu aproximadamente 400 mil pessoas na terceira edição realizada, na noite deste sábado (20), no Busto de Tamandaré, de acordo com estimativa da organização do evento.

O ponto alto da noite foi o show do forrozeiro Dorgival Dantas que fez o público vibrar ao som de muito forró, consolidando a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), em criar um festival de forró fora de época.

Além dele, se apresentaram Israell Muniz, Os 3 do Nordeste e Mastruz com Leite. O Forró Verão encerra no próximo sábado (27), a partir das 19h, com Douglas Pegador, Waldonys, Cavaleiros do Forró e Banda Encantu’s.

Para o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, o sucesso de público do festival é resultado de muito trabalho.

“A equipe da Funjope organiza com muito orgulho e dedicação nossas festas e o Festival Forró Verão é um grande sucesso pela qualidade artística dos músicos convidados, pela estrutura que nós montamos aqui no Busto de Tamandaré para acolher ao público, que é gigante, majestoso, mas, sobretudo, pela capacidade que nós estamos temos de acolher em João Pessoa essa multidão com tranquilidade, segurança e organização”, destacou.

Segundo ele, o trabalho da Funjope é estimulado pelo prefeito Cícero Lucena e conta também com a parceria do Governo do Estado.

“Nós temos toda uma estratégia de segurança montada pelas Polícias Militar, Civil e pela Guarda Metropolitana, além do Corpo de Bombeiros, o Samu e um conjunto de secretarias municipais que se dedicam para organizar essa festa. Então, nós só temos a agradecer e dizer que, a cada noite, o nosso festival é um sucesso atrás do outro. Parece a história do nosso ídolo maior Luiz Gonzaga: ‘Um sucesso atrás do outro’. Isso enche o nosso coração de alegria. Obrigado a João Pessoa e a todos que ajudam a gente a organizar nossas festas”, disse.

A abertura do festival contou com a participação especial do grupo de percussão Baticumlata, da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). O grupo utiliza como instrumentos musicais materiais como carcaça de máquina de lavar, cilindro de gás de ar condicionado, bombonas de tambores de metais e de plástico, cano de PVC com garrafa PET e caixa de papel.

Conforme o maestro do grupo, Jairo Gomes, a mensagem da sustentabilidade está na música e nos instrumentos.

“A Emlur realiza, no verão, o Programa Amigos da Praia, uma campanha de conscientização sobre o descarte correto de resíduos, então, nada melhor do que levar essa mensagem ao público do Forró Verão. Agradecemos demais o apoio da Funjope para divulgar nosso trabalho cultural e de cunho ambiental também”, afirmou. O Baticumlata se apresenta novamente no próximo sábado.

Nos intervalos dos shows, o público era animado pelo DJ Cris L. O cantor do Rio Grande do Norte, morador de João Pessoa há oito anos, Israell Muniz subiu ao palco e cantou seus sucessos como ‘No Colinho do Vaqueiro’ e ‘Eu vou tirar você do cabaré’. “Foi top demais, sai energizado. A proposta do festival é fantástica. Na minha visão o público abraçou a ideia e o Forró Verão veio para ficar”, frisou.

Os 3 do Nordeste, grupo já bem conhecido na Paraíba do alto dos seus 55 anos de história é formado por cantores, instrumentistas e compositores de forró. Na noite deste sábado gravou seu DVD com os maiores sucessos. “Hoje, a gente abriu o baú. Só as músicas boas. Feliz demais de tocar em João Pessoa, lembrando que um dos fundadores do trio, ‘Parafuso’ era dessa terrinha”.

Conhecido no meio forrozeiro como ‘poeta’, o compositor, cantor e sanfoneiro Dorgival Dantas agradou ao público que cantou junto com ele seus maiores sucessos, que já foram temas de personagens de novela e gravados por grandes nomes da música nacional.

Ele elogiou ‘Os 3 do Nordeste’ e agradeceu a Paraíba a oportunidade de cantar no Festival Forró Verão. “Se eu pudesse dava uma sanfona para cada um de vocês. Saio daqui hoje muito melhor do que cheguei. A Paraíba está de parabéns por esse evento maravilhoso”, disse.

Durante o show, Dorgival convidou o sanfoneiro Antônio Marques, de 12 anos, que participou do The Voice Kids, em 2022. Eles cantaram juntos ‘Amor Covarde’. “Quando eu tinha a idade dele meu pai buscou muitas oportunidades e eu acho muito importante fazer isso e dar oportunidade a grandes artistas. Ele é muito bom, merece a oportunidade de mostrar seu trabalho. Vamos aplaudir”.

“Foi legal demais participar do show. Eu amo Dorgival e amo muito o forró”. Essa foi a segunda participação de Antônio Marques no festival. “Estou amando o festival. Uma das melhores experiências da minha vida, ter contato com meus ídolos e poder cantar para eles e dividir o palco com eles. É um sonho realizado”, complementou.

A terceira noite do Festival Forró Verão foi encerrada com o show da banda cearense Mastruz com Leite. Ao som dos tradicionais instrumentos de forró como sanfona, zabumba e triângulo, o grupo cantou sucessos como ‘Saga de um vaqueiro’, ‘São João da Terra’ e ‘Meu vaqueiro, meu peão’. “Muito feliz de estar participando dessa festa maravilhosa. Que seja a primeira de muitas. A Prefeitura de João Pessoa está de parabéns”, disse Neto Leite, vocalista da banda.

O Festival Forró Verão encerra no próximo sábado (27), a partir das 19h, com os shows de Douglas Pegador, Waldonys, Cavaleiros do Forró e Banda Encantu’s.