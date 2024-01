BBB 24: Tadeu Schmidt quebra tradição de 25 anos com a mulher

Tadeu Schmidt quebrou uma tradição de 25 anos por causa da desistência de Vanessa Lopes do BBB 24: ele não conseguiu chegar a tempo para comemorar direito o aniversário de sua mulher, Ana Cristina Schmidt.

O apresentador da Globo fez um vídeo para contar sobre o episódio. “Quinta-feira (18) sai correndo da Prova do Líder para tentar chegar em casa antes de meia-noite e cumprir o ritual da família Schmidt de dar os parabéns exatamente na virada do relógio, não consegui”, começou Tadeu.

Ele então continuou o relato. “Dormi e quando acordei, ela ainda estava dormindo. Fui fazer a Prova do Anjo, quando voltei, ela estava no almoço de comemoração, mas logo tive que voltar para os estúdios por causa da saída da Vanessa.

A noite, mais uma vez o programa a noite, votação, quando eu voltei já era madrugada. Também não pude aproveitar esse 19 de janeiro”, lamentou o apresentador que chegou a pedir os brothers para “virar a página” durante o programa ao vivo.

Mas Tadeu não desperdiçou o tempo e se declarou para Ana Cristina: “Queria dizer que você é minha líder, meu anjo e nunca me põe no paredão. Se fosse para o BBB, ganhava com certeza”.

* RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)