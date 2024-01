Em Campina Grande: programação do Carnaval da Paz já definida

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), divulgou o calendário da edição 2024 do Carnaval da Paz. O evento acontecerá entre os dias 5 e 13 de fevereiro, promovendo a integração entre religiões e buscando disseminar valores de fraternidade e paz. Um dos destaques é a programação, que contará com palestrantes nacionais e internacionais. Os temas abordados variam desde questões espirituais até temáticas relacionadas à convivência e respeito às diferenças.

Para este ano, o calendário inclui sete eventos que englobam diversas manifestações religiosas. São eles: o Movimento de Integração Espírita na Paraíba (MIEP), a Consciência Cristã, o Crescer, A Palavra Revelada e o Acampamento Verbo da Vida, que serão realizados de forma presencial. Já o E-Alem (Associação Luminar de Magnetismo Humano) ocorrerá em formato híbrido, com programação presencial e online. A Nova Consciência acontecerá exclusivamente de forma remota.

O 51º MIEP será realizado entre os dias 10 e 13 de fevereiro, no Centro de Convenções do Garden Hotel. Com o tema “Senhor, que queres que eu faça?”, o evento contará com diversos palestrantes, como Rossandro Klinjey, Denise Lino e Cezar Said. As inscrições podem ser feitas através do link: https://www.amecg.com.br/inscricao?evento=miep.

Com o tema “Sua Glória refletida em nós”, o 31º Acampamento Verbo da Vida espera receber mais de 2 mil fiéis, de acordo com a organização do evento. O Acampamento ocorre de 9 a 13 de fevereiro de 2024. Os cultos acontecerão às 19h todas as noites, com exceção do domingo, quando haverá um culto pela manhã às 10h.

O Crescer, “O Encontro da Família Católica” chega à sua 27ª edição, celebrando quase três décadas de história. No dia 9 de fevereiro, o Crescer será oficialmente aberto com uma missa na Catedral Nossa Senhora da Conceição. A programação continuará até o dia 13 no Spazzio, com a participação de Angela Abdo, Irmã Maria Raquel, Padre Christian Shankar e Moisés Rocha. O evento é gratuito.

Consolidado como um importante evento no turismo religioso, o Encontro para a Consciência Cristã realizará sua 26ª edição. Com o tema “No poder do Espírito”, o evento acontecerá de 8 a 13 de fevereiro no Parque do Povo e contará com uma programação diversificada para atender públicos específicos. Entre os mais de 40 palestrantes, destaques para os pastores Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemus e o teólogo norte-americano Craig Keener. Para participar da Consciência Cristã, basta acessar o site conscienciacrista.org.br e fazer a inscrição gratuitamente.

Realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, a 13ª edição de ‘A Palavra Revelada’ acontecerá de 9 a 13 de fevereiro no Quinta da Colina Maison, no Catolé. Com o tema “Digitais do Amor”, o evento gratuito contará com diversas ministrações e grupos de louvor.

O 8º E-Alem será realizado nos dias 5 a 8 de fevereiro, de forma remota, com palestras transmitidas pelo canal do Youtube TV Chico Xavier. As palestras presenciais acontecerão entre 10 e 12 de na sede localizada na rua Dr. João Pequeno, 181, no Catolé. Segundo os organizadores, não é necessário fazer inscrição e o evento é totalmente gratuito.

O 33º Encontro da Nova Consciência acontecerá de 9 a 13 de fevereiro, de forma remota e gratuita. A programação será transmitida no canal do YouTube da Nova Consciência e contará com cinco dias de palestras, debates e vivências voltadas para o crescimento espiritual.