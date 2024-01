Em Campina: Bloco Foliões do Ferro sai no próximo dia 3 de fevereiro

O tradicional bloco Foliões do Ferro sai às 16h no próximo dia 3 de fevereiro, em Campina Grande.

De acordo com o organizador do bloco, Lúcio Galdino, a venda dos abadás acontece na sede do bar do Ferro de Engomar e no Pit-stop, na praça da Bandeira. O abadá custa R$60.

O bloco conta com diversos patrocinadores e mantem a tradição do samba show antes da saída do bloco e uma orquestra que vai acompanhar os foliões.

Lúcio frisou que o Carnaval em Campina Grande não existia mais e o bloco Foliões do Ferro resgatou essa tradição.

“Tenho que agradecer a toda Campina Grande e os foliões do bloco”, disse.

Ele explicou como ocorre a organização organização bloco e todo o planejamento que é feito antes do momento do desfile.

Confira no vídeo: