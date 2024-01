Bloco Boi 100% Vila sai na avenida neste domingo, em Campina

O Carnaval está chegando e em Campina Grande há uma grande variedade de blocos que vão desfilar no pré-carnaval e no período carnavalesco.

Nesse domingo, 21, o bloco Boi 100% Vila vai às ruas de Campina Grande. Renato e Endell, representantes do bloco, concederam entrevista à Rádio Caturité FM e falaram sobre o histórico e os preparativos para a festa.

O bloco está completando quatro anos de história e começou com o boi de Carnaval tradicional. Mesmo com todas as dificuldades, o bloco conseguiu reunir pessoas da comunidade para manter a tradição viva.

Ouça o podcast completo: