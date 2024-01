A décima edição do Natal Iluminado, segundo a organização, superou as expectativas, movimentando a economia de Campina Grande e oferecendo à população local e turistas uma experiência bonita e marcante no período dos festejos de final de ano.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, o Natal Iluminado 2023 teve quase 100% de aprovação, o que configura um sucesso.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, ela comemorou os números e disse que há planos para, em 2024, expandir o evento para outros pontos da cidade, como o Açude Novo.

– A décima edição teve 46 dias de festa, mais de mil e oitocentas atrações e superamos as expectativas a cada final de semana. O Natal Iluminado 2023 teve uma aprovação de 97,5% e esperamos agora o relatório final do Instituto 6Sigma para ter essa comprovação. É um evento tranquilo, bonito, em paz, foi de sucesso do jeito que a gente planejou para os campinenses, turistas e excursionistas que por aqui passaram. É um evento reconhecido nacionalmente pela Embratur e queremos consolidar e crescer a festa a cada ano. Já temos planos para este ano, com outros pontos focais e expandir para outros locais como o Parque Evaldo Cruz, no Açude Novo – revelou.