Bloco de maracatu ‘Segura o Baque’ realiza desfile em Campina

Batuques, tambores ecoando e um cortejo com muitas cores, brilho e sons devem marcar o desfile do Bloco Segura o Baque, que acontece dia 4 de fevereiro, em Campina Grande.

O bloco é uma iniciativa do grupo Maracagrande, que já existe há dez anos e propaga a valorização da cultura e ancestralidade dos maracatus na Rainha da Borborema.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (19), uma das integrantes do Maracagrande, Silmara Campos, deu detalhes de como o bloco vai desfilar este ano, destacando uma parceria com o Baile Cangerê e com o Boi Fera, do bairro do Jeremias.

– O bloco existe há dez anos e para nós é sagrado realizar o nosso cortejo nas ruas. Somos um grupo percussivo de maracatu que tem como essência tocar na rua. Este ano a nossa festa terá um formato diferente, pois estaremos realizando de forma conjunta com o Bloco Cangerê. Nosso grupo vai realizar a concentração na Praça da Morgação com o nosso esquenta de batuque e às 16h vamos em cortejo para o Museu dos Três Pandeiros, onde acontece o Baile Cangerê. No dia 28, nós teremos outra união realizando um cortejo no bairro do Jeremias (na feirinha do Jeremias) para a sede do Boi Fera resgatando essa manifestação cultural tão importante que é o boi de carnaval – salientou.

Além do tradicional cortejo nos festejos de Carnaval com o Bloco Segura o Baque, o Maracagrande também realiza ações de fomento à cultura na cidade, oferecendo aulas de percussão gratuitamente para a população que deseja aprender a tocar instrumentos.

– O carnaval é a nossa apoteose, mas o grupo trabalha o ano inteiro com festas, cortejos e oficinas no começo do ano com pessoas novas que querem aprender a tocar instrumentos, que querem aprender a nossa cultura. Tudo isso acontece no Centro de Arte e Cultura (CAC) ao lado da sede dos Correios – explicou.