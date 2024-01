A Prefeitura de Campina Grande encerrou na noite deste domingo, 14, a edição de 10 anos do Natal Iluminado. O evento, que é realizado por meio de uma ação intersetorial entre diversas secretarias e autarquias da gestão municipal, demonstrou, em 46 dias de duração, seu grande potencial para a cultura e economia criativa da cidade.

Consagrado no calendário turístico da Rainha da Borborema, e desde a edição passada reconhecido pela Embratur no circuito natalino do país, o Natal Iluminado é exemplo de empreendedorismo e diversidade cultural. Este ano alcançou a marca de 97,5% de aprovação nas pesquisas do Grupo 6Sigma.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, representando a Prefeitura de Campina Grande, na noite de encerramento, destacou a importância dessa edição, que celebrou 10 anos de história, e reafirmou o Natal Iluminado dentro do calendário nacional de eventos. Em sua fala, a gestora enfatizou a intersetorialidade da ação.

“Temos muito a comemorar. O sucesso do Natal Iluminado 2023 é a prova do empenho e cuidado da gestão municipal com a nossa cidade. Os altos índices de aprovação de toda a edição, o Réveillon 2024, o aumento de 200% de fluxo de carros na cidade nas principais semanas da edição, conforme dados da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), provam o sucesso do trabalho conjunto”, salientou.

A edição de 10 anos do evento proporcionou às famílias que participaram, e que durante todos os dias lotaram os espaços, uma imersão na dança, teatro e música, com apresentações de mais de 1.800 artistas nas Estações das Luzes e Anjo da Anunciação, conforme os dados da Secretaria de Cultura (Secult).

O encerramento fechou o ciclo alusivo aos eventos religiosos da cidade com apresentações do cantor Victor Gamboa, e da cantora Acilene Barros. Acilene, que participou em duas ocasiões do Natal Iluminado, destacou a organização do evento e a emoção de estar com o público.

“Já havia me apresentado anteriormente e foi uma noite maravilhosa e, para minha surpresa, fui convidada para voltar no encerramento. Eu aceitei e foi uma noite ainda melhor do que a primeira. Chegou para mais pessoas, veio público de longe prestigiar, só tenho a agradecer. A Prefeitura de Campina Grande está de parabéns”, comemorou a cantora.

O Natal Iluminado 2023 foi uma celebração extraordinária que encheu Campina Grande de luz e alegria. Ao completar 10 edições, o evento se torna vital para o desenvolvimento econômico da cidade, e de suma importância para a classe artística da cidade. Foi o que endossou a administradora Cecília Barbosa, que durante alguns dias de programação esteve no largo do Açude Velho acompanhada de sua mãe, Terezinha Barbosa, de 65 anos.

“Gostei muito, achei organizado, apesar de ter muita gente no dia que fomos, conseguimos andar, nos sentimos seguras. Estava tudo bem iluminado, as pessoas estavam com filhos, idosos, percebemos que era um ambiente popular e familiar. Assistimos atrações culturais, lanchamos na Vila Gastronômica do Parque da Criança e conhecemos vários comerciantes locais que, pela questão geográfica, não tínhamos acesso. Eu acredito até que seria interessante ter essas opções gastronômicas mesmo fora do período de natal, ajudaria a movimentar de forma positiva aquela região do açude”, opinou a jovem.