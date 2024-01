Bloco Zé Pereira inaugura sede nesta segunda em Campina Grande

Campina Grande se despediu do Natal Iluminado e já se prepara para as festas de pré-carnaval que começam ainda neste mês de janeiro com eventos do Campina Folia e Carnaval Tradição.

Nesta segunda-feira (15) tem inauguração da sede do Zé Pereira, um dos mais tradicionais blocos de pré-carnaval da cidade.

Já em clima de festa, um dos coordenadores do bloco, o jornalista Astrogildo Pereira, em entrevista à Rádio Caturité FM, fez um convite aos foliões para que compareçam à solenidade de inauguração da sede, que fica na Estação Velha, no antigo Restaurante do Miúra.

– Hoje teremos a inauguração da nossa sede e convidamos todos para conhecerem, fazerem parte da solenidade de abertura da sede do Zé Pereira que fica no largo da Estação Velha, a partir das 18h30. Vamos reunir a direção do bloco, produtores de evento, imprensa e todos os foliões que serão muito bem-vindos nessa festa. O bloco Zé Pereira desfila no dia 27 com a orquestra Som na Praça e Jovens da Borborema – lembrou.