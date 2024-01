BBB 24: definido o novo líder do reality; veja detalhes

Lucas Capoeira, 29, é o novo líder do BBB 24. A prova pela coroa aconteceu neste domingo (15), depois do segundo paredão da edição e antes da terceira votação para formar o paredão.

A dinâmica para conquistar a liderança era de sorte. Primeiro os participantes escolheram entre a letra A e B. A pergunta era sobre a origem do samba, que nasceu na Bahia, e os participantes que escolheram a letra A, sem saber da pergunta, seguiram para a outra fase.

A segunda etapa foi parecida, mas a pergunta era sobre qual a melhor refeição para um atleta se alimentar antes de uma competição. A resposta era macarrão com molho de tomate, que correspondeu à alternativa A.

Os seis que sobraram foram Davi, Vinicius, Yasmin, Wanessa, Michel e Lucas Capoeira. E, novamente, o formato se manteve. A pergunta da vez foi sobre quando as mulheres conquistaram o direito de cursar faculdade no Brasil. A resposta correta é 1879, que correspondia à letra B.

No final ficaram Michel, Wanessa Camargo e Lucas Capoeira. O formato mudou nessa etapa e o trio pode ver a pergunta antes de escolher seu cartão com a resposta, mas houve um sorteio para decidir a ordem em que cada um escolhia as letras.

A pergunta era sobre quanto de energia elétrica é necessário para manter abastecer o maior festival do mundo, com mais de 100 mil pessoas. A resposta era B, que correspondia à energia usada para abastecer7 mil casas por um mês, e Lucas Capoeira ficou com a coroa.

*Folhapress