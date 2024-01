Campina Folia 2024: Baile de Máscaras abre a programação

A Rainha da Borborema vai reviver a alegria dos antigos carnavais através do tradicional Baile de Máscaras de Campina Grande.

O evento, promovido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura (Secult), acontece no próximo dia 26 de janeiro no Clube Campestre, a partir das 21h.

O Baile de Máscaras de Campina Grande abre o circuito de eventos que integram o Campina Folia 2024 e é voltado para toda a população campinense, que já pode tirar os adereços e fantasias do armário para experienciar e relembrar a tradição dos velhos bailes carnavalescos, ao som das marchinhas e do frevo.

A programação está repleta de atrações especiais, que vão abrilhantar o Baile com muito frevo, axé e marchinhas.

Dentre os artistas que irão animar a festa, estão: Os Três do Nordeste, Augusto Arruda, Érika Marques, Stella Alves, Alexandre Tan, Adília Uchôa, Fernando Alves, além da centenária Filarmônica Epitácio Pessoa.

Assim como no ano passado, o Baile será beneficente, tendo a entrada na festa garantida com a troca de um quilo de alimento não perecível pela pulseira. Posteriormente, os alimentos serão direcionados para instituições filantrópicas da cidade.

A troca da pulseira será realizada no Centro Cultural Lourdes Ramalho, localizado nas imediações do Parque do Povo, a partir da próxima terça-feira, dia 16, das 8h às 12h, ou das 13h às 17h, bem como na Estação Cidadania-Cultura, localizada na Rua das Quixabeiras, bairro das Malvinas, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

É importante lembrar que os interessados em participar do Baile devem trocar os alimentos pela pulseira com antecedência, pois, apesar de aberto ao público, há um limite de capacidade no local do evento.

Ainda durante o Baile, as pessoas que forem fantasiadas poderão participar do concurso de fantasias, que vai eleger a melhor caracterização da noite.

O Baile de Máscaras de Campina Grande tem o apoio cultural de Clube Campestre, Imperial Pizza, Seleto Coxinha e Pastelaria, Camisart Serigrafia e Sublimação, Duetto Creperie e WA Burger.