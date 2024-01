Jardim Botânico de JP realiza atividade “Vem ver o viveiro”

Aprogramação do projeto Férias no Jardim terá continuidade neste sábado (13) com a atividade “Vem ver o viveiro” no Jardim Botânico Benjamin Maranhão.

A ação acontecerá no turno da tarde, das 13h30 às 16h30, e será aberta para todas as idades. O projeto de férias teve início no último sábado (6), e a programação conta com diversas atividades lúdicas voltadas para crianças, jovens e adultos.

A ação “Vem ver o viveiro” contará com atividades recreativas e educativas no viveiro do Jardim, distribuição de mudas e plantio de árvores nativas na área externa do Jardim Botânico.

Além disso, terá uma oficina de kokedama, técnica japonesa que consiste em envolver uma planta dentro de uma esfera formada por musgos, substratos e argila.

Para participar, não será necessário realizar inscrição prévia, mas as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Também estão previstas as trilhas convencionais, às 9h e 14h, por ordem de chegada, sendo obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados. A entrada é gratuita! O Jardim Botânico fica localizado na Avenida Pedro II, Torre, João Pessoa/PB.