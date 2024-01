As prévias do Carnaval Tradição de João Pessoa começam nesta sexta-feira (12), na Avenida Floriano Peixoto, no bairro de Jaguaribe, abrindo as festividades carnavalescas da Capital.

A programação inclui desfiles de tribos indígenas, grupos de maracatu, ala ursas, clubes de frevo e outras manifestações tradicionais da cultura popular.

A programação faz parte das atrações do Folia de Rua e Carnaval Tradição, que se estende até o dia 12 de fevereiro.

“As nossas prévias de Carnaval são muito importantes porque já mostram a força e a potência que tem o nosso Carnaval Tradição. Cada agremiação, escola de samba, ala ursa, tribo indígena, clube de orquestra nessas prévias tem uma capacidade muito grande de mobilizar o público nos bairros e com isso a gente dinamiza os polos do nosso Carnaval e ganha força a partir das prévias do Carnaval Tradição”, disse o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Confira a programação completa:

Sexta – dia 12/01 – Avenida Floriano Peixoto, Jaguaribe

Ala Urso Anos Dourados

Clube do Frevo Adolescente Criança Feliz

Tribo Indígena Tabajara do Cristo

Clube do Frevo Alegria do Frevo do Cristo Redentor

Tribo Indígena Africanos do Cristo Redentor

Clube do Frevo Piratas de Jaguaribe

Escola de Samba Império do Samba do Roger

Sábado – 13/01 – Rua Lourenço César com Rua Ibiapina de Souza Magalhães, Conj. Esplanada

Ala Urso Jamaica

Ala Urso Folião

Tribo Indígena Xavantes do Bairro dos Novais

Clube do Frevo Sai da Frente Dona Emília do Conj. Esplanada

Escola de Samba Independente de Mandacaru

Tribo Indígena Tupi Guanabara de Água Fria

Clube do Frevo Ciganos de Esplanada

Domingo – 14/01 – Rua Carneiro da Cunha (entre a Av. Ruy Barbosa e a Rua Santa Júlia), Torre

Ala Urso Alegria do Panda da Torre

Clube do Frevo Adolescente Criança Feliz

Ala Urso da Paz

Clube São Rafael Frevo e Folia

Tribo Indígena Ubirajara do Rangel

Clube Gigantes do Frevo

Escola de Samba Acadêmico do Ritmo

Tribo Indígena Pele Vermelha

Clube do Frevo Bandeirantes da Torre

Escola de Samba Malandros do Morro

Clube do Frevo A Corda do Frevo da Torre

Sexta – dia 19/01 – Rua Edmundo Filho (ao lado da Igreja Católica), Bairro São José

Ala Ursa Treme -Treme

Tribo Indígena Guanabara Paratibe

Clube do Frevo Alegria do Frevo

Tribo Indígena Xavantes

Ala Urso Santa Cruz

Escola de Samba Pavão de Ouro Sábado

Sábado – 20/01 – Rua Alcides de Miranda Henrique (em frente à Rua Benício de Oliveira Lima), Conj. José Américo

Ala Urso Gorila Louco

Ala Urso Canibal

Tribo Indígena Guanabara

Escola de Samba Malandros do Morro

Clube do Frevo Ciganos de Esplanada

Tribo Indígena Africanos do Cristo Redentor

Clube do Frevo Alegria do Frevo Domingo

Domingo – 21/01 – Rua Presidente Félix Antônio (Rua do Rio), Cruz das Armas

Ala Urso Solitário

Ala Urso Panda

Tribo Indígena Papo Amarelo

Clube Gigantes do Frevo da Torre

Escola de Samba Unidos do Roger

Tribo Indígena Tupi Guanabara

Clube do Frevo Cigano de Esplanada

Sexta – 26/01 – Rua Juiz Gama e Melo com Rua da Saudade, Roger

Ala Urso Sem Lenço Sem Documento do Roger

Ala Urso Gavião do Roger

Clube São Rafael Frevo e Folia

Tribo Indígena Pele Vermelha do Cristo

Escola de Samba Unidos do Roger

Clube do Frevo Sai da Frente Dona Emília

Tribo Indígena Tupi Guarani de Mandacaru

Escola de Samba Império do Samba do Roger

Sábado – 27/01 – Porto de João Tota, Mandacaru

Ala Urso Branco e Cia

Tribo Indígena Tupinambás

Ala Urso Celebridade

Escola de Samba Pavão de Ouro

Tribo Indígena Tupi Guarani

Ala Urso Selvagem

Domingo – 28/01 – Av. Souza Rangel (frente à Sede da Tribo Indígena Ubirajara), Rangel

Ala Urso Amigo e Batucada

Ala Urso Branco do Treze de Maio

Clube do Frevo Bandeirantes da Torre

Tribo Indígena Ubirajara do Rangel

Escola de Samba Acadêmico do Ritmo

Clube do Frevo Piratas de Jaguaribe

Tribo Indígena Tabajara

Fevereiro

Quinta – 01/02

Abertura Oficial do Carnaval – 19h – Ponto de Cem Réis

Alceu Valença

Sexta – 02/02

Vumbora – Via Folia

Bell Marques

Cordão do Frevo Rasgado

Liss Albuquerque

Sábado – 03/02

Bloco Banho de Cheiro – Via Folia

Netinho

Bloco dos Atletas – Via Folia

Xand Avião

Agitada Gang – Via Folia

Palhaço Dadá

Tambiá Folia – Tambiá

Alinne Rosa

Ramon Schnayder

Domingo – 04/02

As Virgens de Tambaú – Via Folia

Henry Freitas

Aldair Playboy

Luka Bass

Myra Maya

Banda Abala

Filipe Santos

Segunda – 05/02

Muriçoquinhas do Miramar – Via Folia

A Barca Maluka (Recife)

Diana Miranda (a Barbie)

Paulo Barreto (violino), Ivan Martins (Sanfona) e Banda Paraíba Feliz, com participação de Bira Delgado

Los Iranzi (artistas circenses)

Grupos de Cultura Popular: Ala Ursa, Índios, Frevo

Palhaços: Baba Baby e TellPastel

Orquestras de frevo

Quarta-feira de fogo – 07/02

Muriçocas do Miramar – Via Folia

Chico César

Mestre Fuba

Juzé

Sexta – 09/02

Cafuçu – Centro Histórico

Ronaldo Rossi

Tracumdum

CARNAVAL TRADIÇÃO

Avenida Duarte da Silveira (Beira Rio)

Dias 10 e 11/02

Escolas de sambas

Tribos indígenas

Clube de orquestra

Dia 12/02

Ala Ursas