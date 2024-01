Natal Iluminado: muita diversão no 1º final de semana de janeiro

Campina Grande começou o ano de 2024 com muita animação dando continuidade à programação cultural do Natal Iluminado, promovida pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura (Secult).

Os transeuntes da Estação das Luzes, no largo do Açude Velho, foram contagiados, neste primeiro final de semana de janeiro, com muita música e dança, promovendo momentos de lazer e cultura.

Na sexta-feira (5), a diversão ficou por conta da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), que promoveu um grande aulão de Ritmos e Fit Dance, onde as pessoas, que lotaram a Estação das Luzes, puderam dançar e se exercitar com a orientação de profissionais capacitados.

Seguindo a programação, o público ainda dançou muito forró, com uma apresentação diferenciada do artista Ananias do Acordeon, filho do saudoso e grande sanfoneiro Severino Medeiros.

Já no sábado, 6, o palco da Estação das Luzes deu a vez para a Música Popular Brasileira (MPB), com a “voz e violão” de Leonardo Wanderley, e com participações especiais dos cantores Gege Oliveira, Edra Veras e Vaneide Araújo. Em seguida, o forró voltou a tomar conta do espaço com o Trio Forró Borborema, deixando o gostinho do “Maior São João do Mundo” no ar. A noite ainda foi agraciada com outra participação mais do que especial da cantora Edra Veras, que retornou ao palco para cantar um “forrozinho” junto com o Trio Forró Borborema.

Encerrando o final de semana, no domingo (7), Nilson Mattos e Forró da Vaqueirama, e a cantora Stella Alves fizeram a alegria das pessoas, com muito forró de qualidade.

Final de semana de encerramento

A programação cultural do Natal Iluminado se encerra neste final de semana e todos os detalhes das atrações serão divulgados em breve.

Realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através de uma ação intersetorial entre várias secretarias, o evento, que iniciou em 30 de novembro de 2023, acontece até o próximo dia 14 de janeiro.