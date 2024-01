A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e do Departamento de Educação Infantil (DEI), inicia suas ações para o ano de 2024 com a realização da Colônia de Férias para 17 mil crianças. A abertura será nesta terça-feira (9), às 8h, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Emília Coelho da Silva Correia, no Bairro das Indústrias.

O período dedicado às atividades recreativas acontecerá até o dia 31 de janeiro e será vivenciado pelas crianças dos 93 Centros de Educação Infantil de João Pessoa, matriculadas em 2023.

A programação terá a participação do personagem Zezinho Contação, que está presente na maioria dos eventos infantis da Rede Municipal de Educação. O evento contará também com musicalização para bebês, Just Dance Kids e contação de histórias.

“O objetivo é apresentar possibilidades de interações e brincadeiras através de atividade lúdicos que tem como princípio básico a interação entre as crianças e a diversão. A programação da colônia de férias é planejada por profissionais da educação especializa, com uma abordagem pedagógica adequada, que pode incluir desde brincadeiras, contação de histórias, musicalização, até oficinas que estimulam a criatividade das crianças como oficinas, exploração de diferentes materiais e técnicas de arte, ampliando as possibilidades de expressão e estimulando a sua imaginação”, explicou a diretora do Departamento de Educação Infantil, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.