João Pessoa se prepara para sediar o Festival Forró Verão, evento com shows musicais que ocorrerá todos os sábados do mês de janeiro, no Busto de Tamandaré. Para garantir a segurança viária do público que participará e demais visitantes da orla, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) preparou uma operação especial de trânsito e transporte que contará com a presença de 25 agentes de mobilidade por dia, além de reforço em 04 linhas de ônibus.

“As equipes estarão orientando tanto pedestres quanto condutores de veículos, efetuando bloqueios e desvios estratégicos que garantam a fluidez da região, bem como fiscalizando para assegurar o cumprimento das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Os agentes de mobilidade urbana também vão estar indicando rotas alternativas para quem for circular entre os bairros da orla. Assim como também serão garantidas viagens extras para usuários do transporte público”, explicou Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital.

A operação será semelhante à realizada pelo órgão de mobilidade durante a festa da virada no Réveillon 2024. A partir das 5h, as ruas Índio Arabutan, Adolfo Loureiro França e Desembargador José Augusto Trindade servirão como saída de emergência para carros oficiais. Por esse motivo, será proibido o estacionamento nessas ruas no quarteirão entre a orla e a Avenida Antônio Lira. A partir da Avenida Cairu até o final do Cabo Branco, o trânsito ficará livre para a circulação e estacionamento de veículos particulares.

Até meia-noite, as pessoas que vêm dos bairros da Zona Sul utilizando a Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, no sentido Busto de Tamandaré, deverão priorizar o acesso pela ladeira da barreira até a Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho (rua da barreira) para chegar ao local do evento. O acesso de quem vem dos demais bairros deve ser feito pelos corredores Beira Rio, Rui Carneiro e Epitácio Pessoa. Após a meia-noite, os agentes de mobilidade vão priorizar o sentido praia/bairros garantindo a fluidez na volta para casa de quem foi prestigiar o festival.

Carga e descarga

A Semob-JP recomenda aos comerciantes que programem o recebimento de produtos para abastecimento dos seus estabelecimentos, preferencialmente no turno da manhã e, à tarde, até no máximo 16h, contribuindo assim para a fluidez do trânsito da região.

Ônibus

As empresas de transporte público da cidade já foram notificadas sobre a necessidade de reforço na frota operacional durante os dias do Forró Verão. Com isso, além das linhas que estão programadas para saírem do Terminal de Integração do Varadouro às 23h20, cada consórcio deverá disponibilizar 01 veículo às 23h e 02 veículos após às 01h, no TIV, para aguardar a demanda de passageiros advinda da orla. As Linhas 507, 510, 1500 e 5100 deverão ser reforçadas e, a partir das 19h até o final do evento farão viagens extras, dependendo da demanda de passageiros. Esta observação será vista in loco e os direcionamentos serão feitos pelos agentes de mobilidade.

Atrações

Grandes nomes do forró passarão pelo palco montado nas areias da Praia de Tambaú. Nesse primeiro dia, se apresentam Forró da Live, Fabrício Rodrigues, Flávio José e Cascavel. Para conferir a programação completa de shows, clique no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/forroverao/.