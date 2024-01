Festival Forró Verão em João Pessoa tem Flávio José e outros artistas

A orla de João Pessoa vai se transformar num grande arrasta-pé com a abertura do Festival Forró Verão, no Busto de Tamandaré, neste sábado (6), a partir das 19h, com a presença do cantor Flávio José, Banda Cascavel, Forró da Live e Fabrício Rodrigues.

O evento é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope). A programação acontece nos finais de semana deste mês de janeiro.

“É uma felicidade muito grande da nossa equipe da Funjope abrirmos nossa programação de verão com esse Festival. Nós temos na cidade de João Pessoa uma linhagem artística e cultural forte e que a gente vai estimular, e desenvolver a partir desse ano com o Forró Verão. A Prefeitura de João Pessoa está trazendo o melhor que existe em termo de forró paraibano e brasileiro para se apresentar nas noites dos sábados de janeiro”, disse o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Segundo ele, o prefeito da Capital, Cícero Lucena, tem estimulado a criação de um novo conceito para cidade, que é uma cidade boa para se morar, mas também atrativa para turistas.

“Nada melhor do que a gente desenvolver isso em plena estação do verão, antecipando, inclusive, o clima do São João. Aqui em João Pessoa nós somos conhecidos como a cidade onde o sol nasce primeiro, agora nós também fazemos forró nascer primeiro aqui. Então, durante o mês de janeiro inteiro, nós teremos grandes noites de forró. Isso é muito importante, muito significativo para este momento que a cidade de João Pessoa vive, um momento de estado de alegria, um momento de celebração, por tudo que nós estamos fazendo pelo desenvolvimento da cidade”, complementou.

Durante o mês de janeiro, pessoenses e turistas contarão com grandes referências do forró da Paraíba. Além das atrações do show de abertura do Festival, a programação do evento conta com outras 12 atrações de peso com destaque para nomes como Mastruz com Leite, Santanna, Amazan, Cavalo de Pau, Dorgival Dantas, Os Três do Nordeste, Cavaleiros do Forró, entre outros.

Segundo Marcus Alves, o Festival Forró Verão é um projeto da Prefeitura de João Pessoa que envolve ações de diversas secretarias, entre elas a de Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Limpeza Urbana (Emlur); Guarda Civil Metropolitana (Semusb) e Mobilidade Urbana (Semob-JP); além da parceria com os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Confira as atrações:

06/01/2024

Forró da Live

Fabrício Rodrigues

Flávio José

Cascavel

13/01/2024

Vaqueiro Milcemar

Amazan

Santanna

Cavalo de Pau

20/01/2024

Israel Muniz

Os Três do Nordeste

Dorgival Dantas

Mastruz com Leite

27/01/2024

Douglas Pegador

Waldonys

Cavaleiros do Forró

Banda Encantu’s