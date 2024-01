O Sesc Paraíba está animado para receber crianças e adolescentes, de 5 a 12 anos, durante as férias escolares para participarem da tradicional colônia de férias do Estado. O Brincando nas Férias acontecerá em várias unidades do Estado: Sesc Gravatá (JP); Sesc Açude Velho (CG); Sesc Patos; Sesc Sousa e Sesc Cajazeiras.

As inscrições estão abertas até o dia 11 de janeiro e são realizadas presencialmente, das 8h às 17h, em todas as unidades participantes. Em João Pessoa, as inscrições acontecem exclusivamente na nossa Central de Relacionamentos.

Com o tema “Incluir através do Brincar”, a edição de 2024 acontece no período de 15 a 19 de janeiro, buscando promover a integração entre as crianças, estimulando o respeito às diferenças e a construção de amizades. As atividades foram cuidadosamente planejadas para garantir um ambiente seguro e acolhedor. Serão vários momentos de diversão, aprendizado e inclusão através do brincar.

As opções de pagamento para o Sesc Gravatá e Sesc Açude Velho são à vista; débito e cartão de crédito em até 3x. Os valores são, para Dependentes: R$ 170,00, e Público Geral: R$ 270,00. Pelo interior, Sesc Patos; Sesc Sousa e Sesc Cajazeiras Dependentes: R$ 50,00, e Público Geral: R$ 100,00; pagamento à vista, débito ou pix.

Mais informações os interessados podem entrar em contato com as unidades participantes através dos contatos: Sesc Gravatá: 99996-0119; Sesc Açude Velho: 98159-2670; Sesc Patos: 99996-0299; Sesc Sousa: 99996-0412 e Sesc Cajazeiras: 99981-0103.