As férias chegaram e é preciso muita criatividade para manter a diversão das crianças sempre tão cheias de energia. Claro, fica mais fácil garantir o entretenimento de todos quando se tem uma programação vasta. E se o roteiro inclui muitas brincadeiras e o contato com a natureza, então o momento fica ainda melhor.

Quem mora ou vem para João Pessoa neste período consegue tudo isso visitando o Parque Arruda Câmara (Bica), que inicia uma programação especial de férias a partir desta quinta-feira (04).

Pela manhã, as atividades começam a partir das 8h30 e, à tarde, os eventos são iniciados às 14h, de terça-feira até domingo, durante todo o mês de janeiro. Lembrando que o parque é fechado nas segundas-feiras. Na programação estão incluídos trilhas ecológicas, observação de pássaros e muito aprendizado sobre a fauna e a flora local.

Aos sábados e domingos também tem programação especial com a participação de palhaços e atrações circenses, além de atividades como pintura no rosto. Toda a programação é gratuita. Os visitantes pagam apenas a entrada, que custa R$ 3.

E quem for aproveitar as férias na Bica neste mês de janeiro também terá a oportunidade de aprender mais sobre como cuidar do meio ambiente fazendo corretamente a coleta de lixo.

Durante as atividades, os educadores ambientais acompanharão os visitantes em trilhas ecológicas educativas, que poderão observar a vida silvestre em meio à mata e também em trilha contemplativa.

Confira a programação:

Terça-feira: passarinhada e, no final, entrada no recinto das aves (manhã e tarde)

Quarta-feira: desafio do lixo zero, com coleta de resíduos e quem coletar a maior quantidade ganha um prêmio (manhã e tarde)

Quinta-feira: descobrindo os animais de vida livre. Os participantes podem procurar os animais nas trilhas (manhã e tarde). Pela manhã, tem banho de sol dos répteis e serpentes. No local pode fazer fotos dos animais.

Sexta-feira: aprendendo sobre besouros e aracnídeos. Os participantes vão ajudar na construção de uma casa para esses pequenos animais de vida livre (manhã e tarde).

Sábado e domingo: programação especial com palhaços, atrações circenses e pintura de rosto, além de várias outras atividades.

Serviço

Localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger, o Parque Arruda Câmara abre das 8h às 17h, com venda de ingresso até as 16h. A entrada custa R$ 3,00, sendo que crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos não pagam.

O Parque Arruda Câmara também oferece atrações à parte como as atividades do lago – tipo pedalinho -, trenzinho e pula-pula, que são opcionais e pagos.