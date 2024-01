Prefeitura e Comitê Via Folia iniciam preparativos das prévias carnavalescas de João Pessoa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) realizou, nesta quinta-feira (4), no Hotel Verde Green, em Manaíra, mais uma reunião de alinhamento do Comitê Via Folia.

Na ocasião, o grupo debateu sobre planejamento, logística e regulamentação para uso da Av. Epitácio Pessoa por blocos, comerciantes e camarotes durante o Folia de Rua 2024.

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram do encontro de preparação para as prévias carnavalescas da Capital.

“Estamos criando uma matriz de um novo modelo de Carnaval na cidade de João Pessoa, a partir dessa experiência do Comitê Via Folia. Os trabalhos agora se intensificam em torno da preparação para o Folia de Rua e o Carnaval 2024. Essas reuniões serão constantes durante toda a semana que vem. Nosso objetivo é realizarmos uma festa de qualidade, com toda a segurança e a tranquilidade que o folião merece”, destaca o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Nos próximos dias, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) vai começar as reuniões com os vendedores ambulantes, para discutir o disciplinamento e a organização do comércio da Av. Epitácio Pessoa, também conhecida como a “Via Folia”.

Também haverá regulamentação sobre os camarotes. “Vamos conversar com os moradores que vivem no entorno da Av. Epitácio Pessoa e costumam montar camarotes, para que tenhamos um plano de organização dessas estruturas”, explica Marcus Alves.

Todos os membros do Comitê Via Folia estiveram presentes na reunião. Participaram representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob); Secretaria de Meio Ambiente (Semam); Secretaria de Turismo (Setur); Polícia Militar; do Bloco Vumbora; Bloco Banho de Cheiro; Bloco dos Atletas; Virgens de Tambaú; Agitada Gang; Bloco Muriçoquinhas; Bloco Cordão do Frevo Rasgado.

O Comitê Via Folia, que disciplina o corredor da Via Folia, foi criado a partir do Projeto de Lei Ordinária (PLO) 1590/2023, do vereador Marcílio do HBE e sancionado pelo prefeito Cícero Lucena.

O corredor da Via Folia é utilizado pelos blocos tradicionais carnavalescos que desfilam na Avenida Epitácio Pessoa no período de pré-Carnaval.

A regularização pretende garantir a segurança, organização e preservação do patrimônio público durante a festividade, assim como a comercialização de produtos e serviços.