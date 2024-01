Jardim Botânico de JP promove “Férias no Jardim”

OJardim Botânico Benjamin Maranhão dará início, neste sábado (6), às atividades do projeto Férias no Jardim. A programação busca reunir crianças, jovens e adultos por meio de ações gratuitas em todos os sábados do mês de janeiro, nos períodos da tarde e da noite.

No primeiro dia, a atividade “Acho que vi uma abelha” incluirá ações educativas de manuseio das espécies no meliponário e na área externa do Jardim Botânico, além de uma trilha temática intitulada “Abelhando pelo Jardim”. O intuito é promover educação ambiental, tratando da importância das diversas espécies de abelhas nativas.

Para a bióloga do Jardim Botânico Benjamin Maranhão, Juliana Coutinho, é importante levar atividades ambientais educativas para variados públicos.

“A diversidade de público contribui com a conscientização coletiva ao trazer diferentes perspectivas sobre o meio ambiente. Essa interação traz uma sensibilização e trocas entre os grupos, prezando pela preservação ambiental”, disse.

Os demais dias da programação incluem atividades no viveiro (13), com oficinas de Kokedama (técnica japonesa que consiste em envolver uma planta dentro de uma esfera formada por musgos, substratos e argila) e plantio de mudas, no período da tarde. Além disso, esta edição contará com a trilha temática “Tem bicho aqui?” (20), que será realizada à noite com atividades diferenciadas e recreativas.

Haverá também uma atividade em parceria com o projeto Casa da Ciência da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (27), na área de uso comum do Jardim, promovendo divulgação científica por meio de exposições, apresentação de material biológico, dinâmicas e jogos educativos.

Nenhuma das atividades exigirá inscrição prévia, mas as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada. Para participar das ações de trilha, é obrigatório o uso de calças compridas e sapatos fechados.

“A programação conta com atividades educativas e interativas para diferentes públicos que tenham interesse na natureza e na ciência. Vamos oferecer uma gama diversificada de experiências que são fundamentais para a educação ambiental. O intuito é promover ao público um melhor entendimento e criar um senso de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente. Estão todos convidados”, finalizou Juliana.

Confira a programação completa:

06/01 – Tarde: “Acho que vi uma abelha” – 13h30 às 16h30

Público-alvo: Crianças a partir de 07 anos.

13/01 – Tarde: “Vem ver o viveiro” – 13h30 às 16h30

Público-alvo: Crianças, jovens e adultos.

20/01 – Noite: “Uma noite no Jardim”, com a trilha temática “Tem bicho aqui?” – 17h às 20h

Público-alvo: Crianças, jovens e adultos.

27/01 – Tarde: Casa da Ciência (em parceria com o Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB) – 13h30 às 16h30

Público-alvo: Crianças, jovens e adultos.