Lazer: Paraíba se destaca como destino para turistas estrangeiros

A Paraíba vem se consolidando como um dos principais destinos de lazer para os turistas estrangeiros que visitam o Brasil. Segundo informações do Portal de Dados da Embratur, a busca pelo lazer atraiu 58,51% dos estrangeiros que vieram para o Estado em 2023, um aumento de 1,84 ponto percentual em relação a 2022, quando esse percentual foi de 56,67%.

A segunda principal motivação foi a visita familiar, que representou 28,42% dos visitantes em 2023, em comparação com 2022, quando esse índice foi de 31,77%. As viagens de negócios também tiveram um crescimento, passando de 10,31% em 2022 para 11,48% em 2023. Em quarto lugar, ficaram as viagens em grupo, que apesar de terem uma demanda menor, ainda registraram 1,59% em 2023 e 1,25% em 2022.

De acordo com dados da Anac e da Embratur, os turistas estrangeiros que visitaram a Paraíba entre 2022 e 2023 vieram principalmente dos Estados Unidos e da Argentina, destacando-se os aeroportos de Guarulhos e Galeão como portões de entrada.

Em 2023, a forma mais utilizada pelos turistas estrangeiros para comprar as passagens para a Paraíba foi diretamente com as companhias aéreas, que representaram 36,09% do total. Esse número teve um leve aumento em relação a 2022, quando essa modalidade foi escolhida por 33,78% dos visitantes.

A segunda forma mais usada foi por meio de agências de viagens, que atenderam 34,5% dos turistas em 2023. O tempo médio de permanência dos visitantes no Estado foi de 22 dias, tanto em 2022 quanto em 2023.

Para o presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena, os números mostram o potencial turístico da Paraíba, que oferece atrativos para todos os gostos e perfis de visitantes.

“A Paraíba tem se destacado como um destino de lazer, com suas belas praias, seu rico patrimônio histórico e cultural, sua gastronomia diversificada e sua gente acolhedora. Temos trabalhado para ampliar as ações de promoção e divulgação do nosso estado, tanto no mercado nacional quanto no internacional. O Governo do Estado, por meio da PBTur/Setde, tem participado de feiras de turismo no exterior como a FIT e a BTL, além de fortalecer a parceria com o trade turístico internacional, a Embratur e o Ministério do Turismo”, afirmou.

Rosália Lucas, secretária de Turismo e de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, destaca que a expectativa é que o fluxo de turistas estrangeiros continue crescendo nos próximos anos, impulsionado pela ampliação da malha aérea, pela divulgação do destino em feiras e eventos internacionais e pela parceria entre o poder público e a iniciativa privada.

“A Paraíba tem muito a oferecer aos visitantes, desde o litoral até o sertão”, comenta.