Samu de JP divulga esquema de atendimento durante Festival Forró Verão 2024

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional de João Pessoa (Samu-JP) apresentou seu plano operacional de atendimento pré-hospitalar para o Festival Forró Verão 2024.

O evento será realizado nas areias do Busto de Tamandaré durante os quatro finais de semana de janeiro, na capital.

Em cada um dos quatro finais de semana do Forró Verão, o Samu-JP vai disponibilizar à população unidades móveis e profissionais do serviço, que darão todo suporte de atendimento de urgência e emergência em bases descentralizadas, localizadas em pontos estratégicos no entorno do Busto de Tamandaré, onde estará concentrada a estrutura do evento.

“Assim como fizemos no Réveillon, estaremos a postos nos quatro finais de semana de janeiro, oferecendo através do Samu-192, toda a estrutura de atendimento de urgência e emergência para justamente dar a atenção necessária à nossa população no quesito saúde”, informou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS-JP.

Veículos – O atendimento de urgência e emergência do Samu-192 no Forró Verão 2024 terá uma estrutura composta por oito veículos, divididos em duas Unidade de Suporte Avançado (USA), uma de Suporte Básico (USB), quatro motolâncias (duas duplas), além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR), que dará suporte na agilidade e coordenação dos trabalhos.

As duas Unidades de Suporte Avançado de Vida (USA), ficarão situadas estrategicamente em frente ao Hotel BA’RA, na praia do Cabo Branco.

Já a Unidade de Suporte Básico de Vida (USB),terá seu ponto fixo na Rua José Augusto Trindade, 160, em Tambaú, na esquina da Pizzaria Nostra. Nestes mesmos locais onde ficarão a USA e a USB, haverá uma dupla de motolâncias em cada lugar, otimizando o atendimento.

O Veículo de Intervenção Rápida (VIR) estará em ponto fixo na Av. Pres. Epitácio Pessoa, esquina com Av. Antônio Lira, no calçadão em frente a Farmácia Pague Menos.

Profissionais –Durante cada um dos quatro finais de semana de janeiro do Festival Forró Verão 2024, o Samu-JP está disponibilizando 17 profissionais para o atendimento à população.

A equipe será composta por três médicos, seis enfermeiros, dois técnicos de enfermagem além de quatro condutores socorristas, um profissional de logística e um coordenador dos trabalhos.

Números do Réveillon – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional de João Pessoa (Samu-JP) divulgou um balanço do seu trabalho no Réveillon 2023/2024 na orla de João Pessoa.

Na festa, a equipe realizou 43 atendimentos, sendo 30 clínicos e 13 de traumatologia. Do total, o Samu ainda fez 19 remoções de pacientes para as unidades de saúde da capital, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS).

O excesso de álcool liderou as causas dos atendimentos, com sete ocorrências.

Confira as atrações do Forró Verão 2024:

06/01/2024

Forró da Live

Fabrício Rodrigues

Flávio José

Cascavel

13/01/2024

Vaqueiro Milcemar

Amazan

Santanna

Cavalo de Pau

20/01/2024

Israel Muniz

Os Três do Nordeste

Dorgival Dantas

Mastruz com Leite

27/01/2024

Douglas Pegador

Waldonys

Cavaleiros do Forró

Banda Encantus