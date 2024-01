A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no Altiplano Cabo Branco, segue com exposições dos artistas Alysson André e Joana D’Arc abertas ao público para visitação durante este mês de janeiro. Lançadas no dia 15 de dezembro, as mostras encerraram 2023 com 2.344 visitações registradas, ficarão expostas por três meses, e podem ser visitadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. A entrada franca.

Alysson André Borges de Araújo assina a exposição ‘Norte a Sul’, onde retrata as paisagens do Litoral paraibano, ressaltando a beleza e preservação das praias. São 15 obras em óleo sobre telas, sob a curadoria geral de Amanda Costa e texto curatorial de Fernando Leite. É a primeira vez que o autor faz parte do calendário de atividades da Estação Cabo Branco.

A exposição ‘Quatro Elementos’, de Joana D’Arc dos Santos Silva, explora as cores e texturas dos elementos da natureza – terra, água, ar e fogo. São 16 obras no tamanho 45cm x 65cm em Fine Art e uma instalação que retrata a fusão desses elementos, com curadoria geral e texto curatorial de Amanda Costa.

Além dessas duas exposições, quem visitar a Estação Cabo Branco poderá ainda apreciar as mostras permanentes do local, que são: ‘Obra Vida’ (Eulampio Neto); as obras de Abelardo da Hora; ‘O Mar de Grisi’ (Luciano Grisi) e ‘No Reinado do Sol’ (Flávio Tavares), onde os visitantes conhecem a história da cidade de João Pessoa, através de uma grande tela.

Serviço

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, está localizada na Avenida João Cirilo da Silva, no bairro do Altiplano Cabo Branco. O espaço é aberto para visitação das 9h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.