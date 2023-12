Saiba o que assistir na Televisão neste domingo; canais abertos

CULTURA

07h30 Saúde Brasil : Câncer de Endométrio

08h00 Santuário Nacional de Aparecida : Missa

09h00 Balaio : Demônios da Garoa

10h00 Agrocultura

10h30 Eco Brasil

11h00 Miados e Latidos

11h15 Boas Práticas Escolares

12h15 PJ Masks – Heróis de Pijama

12h30 Dino Ranch

12h45 O Show da Luna!

13h00 44 Gatos

13h15 Terreiros do Brincar

14h15 Santo Marcos

15h30 Hiperconectado

16h00 Turma da Mônica : O Sumiço da Jujuba

16h10 Turma da Mônica : O Teatro dos Fantoches

16h15 Irmão do Jorel

16h30 Shaun, o Carneiro

17h00 Um Ano Selvagem na África

18h00 Repórter Eco

18h30 Matéria de Capa : Fortunas e Doações

19h00 Café Filosófico : O Poeta que Visita Histórias

20h00 Brasil Jazz Sinfônica : T6 – Teatro B32 – Estúdios Ghibli

21h00 Persona em Foco : Momentos Marcantes 2023 – 2

22h00 Merlí

23h00 Argentina

00h30 Futurando : Vulcões

01h00 Camarote.21 : O que a Arte Busca no Xamanismo?

01h30 MINIDocs Nashville : T3 EP2 – Joshua Black Wilkins

02h00 Figuras da Dança : Mara Borba

02h30 Mosaicos : A Arte de Vinícius De Moraes

03h30 Ensaio : Emicida

04h30 Nelson Rodrigues – Personagem de Si Mesmo

SBT

07h30 SBT Sports

09h00 Notícias Impressionantes

11h00 Sorteio da Tele Sena

11h15 Domingo Legal

15h15 Eliana

19h15 Roda a Roda Jequiti

20h00 Programa Sílvio Santos com Patrícia Abravanel

00h00 Brooklyn Nine-Nine – Lei & Desordem

01h00 SBT News na TV

GLOBO

07h30 Corrida De São Silvestre

09h00 Globo Rural

10h15 Auto Esporte

10h45 Esporte Espetacular

12h45 Magnum P.

14h15 Agora Vai

15h05 Temperatura Máxima – Homem-Aranha: De Volta Ao Lar

17h00 Domingão Com Huck

20h00 Fantástico

22h30 Show da Virada

23h50 Giro Jornalismo

00h00 Queima De Fogos

00h15 Show da Virada

02h10 Cinemaço – Hércules

04h10 Sessão Plim Plim

RECORD

07h00 Santo Culto em Seu Lar

08h30 Programação IURD

09h00 Desenhos Bíblicos

10h30 Pica-Pau

11h00 Pica-Pau

12h45 Todo Mundo Odeia o Chris

14h00 Gente Grande 2

16h00 Hora do Faro

19h45 Domingo Espetacular : Edição de Ano-Novo

20h30 Sorteio Mega-Sena da Virada

20h34 Domingo Espetacular : Edição de Ano-Novo

22h00 Canta Comigo Especial

00h40 Prosperidade com Deus

02h10 Prosperidade com Deus

02h45 Saindo da Crise

03h30 Corrente dos 70

04h00 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Ultrafarma

08h30 Mundo Empresarial

09h00 São Paulo Dá Sorte

10h00 Igreja Universal do Reino de Deus

11h45 Educação na TV – Apeoesp

11h55 A Hora e a Vez da Pequena Empresa

12h10 A Hora do Zap

12h15 Igreja Maranata

12h45 A Hora do Zap

14h00 Ultrafarma

15h00 NFL na RedeTV!

18h30 A Hora do Zap

19h30 João Kléber Show

23h00 Trombetas e Festas 2023

00h30 Mega Senha

01h40 Vou te Contar : Melhores Momentos

02h40 A Hora do Zap

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

07h30 Líderes em Destaque

08h00 O Diário de Mika

09h00 Cap Mania

10h00 Band Esporte

10h30 Viva Sorte

11h30 Show do Esporte

15h00 Retrospectiva Jornalismo

16h15 Alma Selvagem

18h15 O Homem da Casa

20h00 Perrengue na Band

22h00 Virada da Band 2024

02h00 Líderes em Destaque

04h00 1º Jornal

* folhapress