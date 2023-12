Fuzuê novela da Globo: saiba o resumo dos próximos capítulos

Segunda-feira (dia 1º)

Preciosa e Pascoal são capturados pelos capangas da cooperativa. Bebel afirma a César que tirará Pascoal da sociedade da joalheria. Merreca cobra de Maria Navalha uma parte do tesouro.

Lampião aconselha Francisco sobre Soraya. Preciosa e Pascoal fecham negócio com Sabrina. Cecília fotografa o boletim de ocorrência feito por César sobre o garimpo ilegal.

Nero pensa em contratar um detetive para investigar César. Cecília decide ir ao Pará. Preciosa coloca o contrato da cooperativa irregular no meio dos documentos de Luna.

Preciosa comemora com Pascoal o plano contra Luna. César afirma a Maria e Luna que pode provar o parentesco delas com a Dama de Ouro.

terça-feira (dia 2)

César se anima quando Luna o chama de pai. Preciosa confessa a Pascoal que não quer que Luna se aproxime de seu pai. Apolônia se decepciona com Otávio Augusto e Rejane.

Francisco pensa em instalar câmeras de segurança para flagrar a fraude de Lili Paneleira. Maria afirma a Luna que desconfia do interesse de César em ajudá-las. Barreto questiona Miguel sobre Cecília.

Bianca filma Jefinho e Selena cantando juntos. Lili Paneleira é desmascarada e desclassificada do concurso. Rejane anuncia a nova Rainha da Fuzuê.

Sai a confirmação do exame de DNA de Maria Navalha e a Dama de Ouro. Preciosa flagra César e Maria juntos.

quarta-feira (dia 3)

César tranquiliza Preciosa, após ser flagrado com Maria Navalha. Bebel parabeniza Luna pela confirmação do parentesco com a Dama de Ouro. Selena tenta descobrir quem é o investidor misterioso de Jefinho. César se vangloria para Julião do golpe que dará em Maria Navalha. Miguel teme que César esteja enganando Luna e Maria Navalha. Francisco e Soraya se reconciliam.

Luna e Miguel passam o dia em um hotel sofisticado. Selena e Jefinho se encontram. Merreca decide deixar a vida de crime. Maria Navalha se incomoda ao receber um cartão de César.

Luna e Miguel festejam o Ano Novo juntos. Chega o dia do lançamento da coleção de biojoias, e Luna fica intrigada com o comportamento de Preciosa.

quinta-feira (dia 4)

Preciosa confirma o golpe em Luna com Pascoal. A Rainha da Fuzuê é coroada. Emília faz uma grande descoberta sobre Lampião. César convence Maria Navalha a ir com ele para a joalheria.

Cata Ouro pergunta por Cecília para Julião. César entrega a nova certidão de nascimento para Luna, e Preciosa fica contrariada. Apolônia descobre a farsa de Otávio Augusto.

O lançamento de Luna é transmitido pelas redes sociais. Fiscais invadem a joalheria e cancelam o evento. Heitor desconfia de Preciosa. Lampião se surpreende com as cartas de Mercedes.

Merreca afirma a Soraya que armaram para Luna. Bebel questiona Preciosa sobre o ataque à Luna.

sexta-feira (dia 5)

Preciosa reage indignada à acusação de Bebel. Luna e Miguel questionam Vânia sobre os contratos das cooperativas. Merreca vai com Miguel até o local da cooperativa irregular.

Luna tira satisfações com Preciosa. Selena descobre que Luna é a investidora misteriosa de Jefinho. Preciosa ameaça César. Bianca manda para Luna um vídeo comprometendo Preciosa.

Heitor se afasta de Preciosa. Merreca manda Maçarico descobrir o novo paradeiro da cooperativa irregular. Julião procura Preciosa.

César e Bebel decidem acabar com o setor de biojoias da joalheria, e Luna fica arrasada.

Sábado (dia 6)

Luna lamenta a decisão de César e Bebel. Preciosa se sensibiliza com a visita de Julião. César tenta manipular Luna. Miguel pede ajuda a Barreto para investigar a cooperativa ilegal.

Merreca vê Maria portando uma alta quantia em dinheiro e fica intrigado. Alícia ajuda Bernardo, e Heitor fica encantado. Barreto entrega para Miguel o endereço de Sabrina, a responsável pela cooperativa. Luna é afastada da ONG.

Julião apoia Luna, e Miguel se incomoda. Miguel e Merreca vão atrás de Sabrina. Jefinho pede que Luna invista na carreira de Selena.

Sabrina procura Pascoal, e ele avisa a Preciosa. Nero convida Luna para trabalhar na Fuzuê.

