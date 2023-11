Saiba o que assistir na Televisão neste domingo; canais abertos

CULTURA

07h30 Saúde Brasil : Câncer do Colo do Útero

08h00 Santuário Nacional de Aparecida : Missa

09h00 Agrocultura

09h30 Asas e Histórias : Boeing 747

09h35 Miados e Latidos

09h45 Boas Práticas Escolares

10h45 Semifinal: Corinthians x Palmeiras – Campeonato Paulista de Futebol Feminino : Semifinal: Corinthians x Palmeiras

13h15 Werder Bremen x Eintracht Frankfurt – Campeonato Alemão : Werder Bremen x Eintracht Frankfurt

15h30 Hiperconectado : EP66 – Bicicletas

16h00 Prelúdio : T2023 – 1ª Semifinal

17h00 Filhotes da Vida Selvagem : T2020 EP3 – Ravi, o Filhote do Macaco Cauda-de-Leão

18h00 Repórter Eco

18h30 Matéria de Capa : O Poder da Música

19h00 Café Filosófico : O Amor no Divã

20h00 Brasil Jazz Sinfônica : T6 – Teatro B32 – Leo Gandelman

21h00 Persona em Foco

22h00 Merlí

23h00 A Vida de Outra Mulher

00h45 Futurando

01h15 Camarote.21

01h45 Figuras da Dança

02h15 Territórios Culturais

02h30 Mosaicos : A Arte de Chico Buarque

03h30 Ensaio

04h30 Na Trilha dos Pincéis

SBT

07h30 SBT Sports

09h00 Notícias Impressionantes

11h00 Domingo Legal

15h00 Eliana

19h00 Roda a Roda Jequiti

19h45 Sorteio da Tele Sena

20h00 Programa Sílvio Santos com Patrícia Abravanel

00h00 Brooklyn Nine-Nine – Lei & Desordem

01h00 SBT News na TV

GLOBO

07h20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08h05 Globo Rural

09h25 Auto Esporte

10h00 Esporte Espetacular

12h30 Temperatura Máxima – MIB: Homens De Preto Internacional

14h20 Pipoca da Ivete

15h40 Futebol – Bragantino x Botafogo

18h05 Domingão Com Huck

20h30 Fantástico

23h35 Vai Que Cola

00h25 Domingo Maior – As Viúvas

02h35 Cinemaço – Golpe Duplo

04h00 Hora Um

RECORD

07h00 Santo Culto em Seu Lar

08h30 Programação IURD

09h00 Desenhos Bíblicos

10h30 Pica-Pau

11h00 Pica-Pau

12h15 Todo Mundo Odeia o Chris

14h00 Centro de Trauma

15h30 Hora do Faro

19h45 Domingo Espetacular

23h00 A Fazenda

23h15 Câmera Record

00h30 Chicago Fire – Heróis Contra o Fogo

01h15 Prosperidade com Deus

02h10 Prosperidade com Deus

02h45 Saindo da Crise

03h30 Corrente dos 70

04h00 Prosperidade com Deus

REDE TV!

05h00 Ultrafarma

08h30 Mundo Empresarial

09h00 São Paulo Dá Sorte

10h00 Igreja Universal do Reino de Deus

11h45 Educação na TV – Apeoesp

11h55 A Hora e a Vez da Pequena Empresa

12h10 Quebrando a Banca

12h15 Igreja Maranata

12h45 Formula Truck – Oitava Etapa – Campo Grande/MS : Oitava Etapa – Campo Grande/MS

14h00 Inovamed – De Bem com a Saúde

15h00 Cincinnati Bengals x Houston Texans – NFL : Cincinnati Bengals x Houston Texans

18h00 A Hora do Zap

18h30 Ultrafarma

19h30 Festival de Prêmios

20h30 A Hora do Zap

22h00 João Kléber Show

00h00 Mega Senha

01h10 Teste de Fidelidade

02h20 A Hora do Zap

03h00 Igreja da Graça no Seu Lar

BAND

07h30 Líderes em Destaque

08h00 O Diário de Mika

08h30 O Diário de Mika

09h00 O Diário de Mika

09h30 O Diário de Mika

10h00 Game Carioca

10h30 Viva Sorte

11h30 Show do Esporte

15h30 Ceará x Mirassol – Campeonato Brasileiro – Série B : Ceará x Mirassol

17h45 Novorizontino x Vitória – Campeonato Brasileiro – Série B : Novorizontino x Vitória

20h00 Perrengue na Band

22h00 Apito Final

00h00 Canal Livre

01h00 Líderes em Destaque

01h30 Linha de Combate

02h45 Táxi 3

