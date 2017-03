Entenda porque Temer não assinou a ordem para duplicação da BR-230

Foto: Reprodução/TVPB

Estava prevista para acontecer na solenidade desta sexta-feira (10) em Campina Grande, com a presença do presidente Michel Temer, a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da BR-230 no trecho entre Campina Grande e a praça do Meio do Mundo.

Porém, devido a uma ação judicial o processo está paralisado. Segundo o diretor Administrativo do Dnit, Gustavo Adolfo, a empresa que ficou em segundo lugar no processo licitatório foi quem entrou na justiça.

– Nós suspendemos a contratação da empresa até que a Justiça defina qual empresa vai fazer a obra – disse.

Gustavo acredita que no prazo de 60 dias a obra, que já foi licitada, deverá ser iniciada.