Energisa realiza troca de 100 geladeiras em bairro de João Pessoa

Além de levar para a população palestras de conscientização sobre boas práticas de consumo elétrico a fim de evitar o desperdício de energia, o projeto “Nossa Energia” aporta no Valentina na segunda-feira, dia 20, para realizar troca de geladeiras com 100 moradores do bairro.

O cadastramento dos interessados será feito de 20 a 22 de março, na rua Oscar Lopes Machado, ao lado do Posto de Saúde Rosa de Fátima, das 8h30 às 16h30.

Foto: Reprodução/ Internet

Entre 23 e 28 de março, o “Nossa Energia” fará um levantamento para selecionar quem estará apto a receber as geladeiras novas.

Nestes dias, equipes do projeto visitarão as casas dos candidatos para verificar as condições do eletrodoméstico a ser trocado.

Para se cadastrar e concorrer a uma nova geladeira, o candidato deve apresentar CPF, RG, conta de energia paga e Número de Inscrição Social (NIS) ou Número do Benefício (NB), comprovando sua participação em programas sociais do Governo Federal.

O projeto “Nossa Energia”, que faz parte do programa de Eficiência Energética da Aneel, percorre várias cidades do Estado oferecendo diversos serviços à ​população, como ações educativas, palestras sobre com orientações para combater o desperdício de energia e substituição de geladeiras e lâmpadas por equipamentos mais eficientes.

A Energisa já investiu nessas ações R$ 32 milhões, com a substituição de 407 mil lâmpadas, troca de mais de 19 mil geladeiras e realização de mais de 12 mil palestras desde 2012.