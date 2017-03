Energisa divulga artistas selecionados pelo Edital de Artes Visuais

foto: ascom

A Energisa Paraíba e Usina Cultural Energisa, através do Ministério da Cultura (Lei Rouanet) divulgaram a lista com os artistas selecionados pelo Edital de Ocupação – Artes Visuais, que vão compor o calendário de exposições da Galeria de Arte da Usina Cultural Energisa, no período 2017/2018.

As inscrições aconteceram pela internet, entre 1º de fevereiro a 6 de março. Ao todo, o processo recebeu cerca de 40 inscrições para mostras individuais e coletivas.

A Comissão julgadora, responsável pela seleção dos trabalhos, foi formada pelos artistas e curadores, Dyógenes Chaves, Chico Pereira e Raul Córdula. Conforme previsto no edital, foram avaliados os seguintes requisitos:

a) propostas que apontam para processos investigativos;

b) unidade de cada proposta, como fator demonstrativo de atitude reflexiva diante da produção artística contemporânea;

c) adequação entre conceito e linguagem utilizada.

De acordo com o coordenador geral do Edital de Ocupação, o curador e artista plástico Dyógenes Chaves, 28 inscrições optaram por apresentar projetos em mídias tradicionais (pintura, fotografia, escultura, gravura, e desenho), e 12, em mídias contemporâneas (instalação, obras híbridas, assemblage, etc).

“Dos inscritos, 27 foram de artistas nascidos na Paraíba e residentes em João Pessoa. Outros 10 artistas, embora naturais de outros estados como Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Norte, residem na Paraíba há mais de dois – o que era uma das exigências do Edital”, contou Dyógenes.

Confira a lista dos artistas selecionados pelo edital e que vão compor o calendário de artes visuais da Galeria de Arte da Usina Cultural Energisa no período de 2017/2018:

Exposições Individuais:

1. Everton David;

2. Flauberto;

3. Leandro Pereira da Costa

4. Mirabeau Menezes

Exposições Coletivas:

1. Addisseny;

2. Alessandra Soares;

3. Antonio Filho;

4. Ariel Coletivo Literário;

5. Erik Kleiver;

6. Artur Maia;

7. Geóstenys Melo;

8. João Vianey;

9. Karla Noronha;

10. Luciana Urtiga;

11. Meiacor (Américo Gomes de Almeida Filho);

12. Paulo Rossi;

13. Ton Limongi;

14. Versales (Luiz Ricardo Sales);

15. Vinagre.

Segundo o coordenador, as mostras coletivas serão compostas por grupos entre três a cinco artistas em, formados por analogia de linguagem dos trabalhos. A comissão decidiu também pelo convite aos artistas paraibanos Flávio Tavares e Roberto Coura, para realizar mostras individuais, como reconhecimento à trajetória artística dos mesmos.

“Ficamos bastante surpresos e felizes com o excelente nível das propostas apresentadas. Aquilo que julgávamos poder ser concluído em um dia, na verdade, foi realizado em três. E isso em razão da análise minuciosa que tivemos de fazer, na tentativa de sermos justos no trabalho de seleção das propostas. O resultado nos proporcionou um grupo bem homogêneo, repleto de jovens talentos, mas também com a participação de artistas já consagrados, caso de Flávio Tavares e Roberto Coura, convidados em reconhecimento à brilhante trajetória dos mesmos.”, revelou Raul Córdula, membro da comissão responsável pela seleção dos trabalhos.

O resultado também pode ser conferido nos sites energisa.com.br; usinacu ltauralenergisa.com.br e www. uceocupacaoartesvisuais.com.br .